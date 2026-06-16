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Помнить нельзя забыть: Театр Всеволода Шиловского представит прославленную работу своего основателя

Культура

21 июня в 18:00 и 15 июля 19:00 Московский театр Всеволода Шиловского покажет "Не покидай меня" — спектакль, удостоенный в 2024 году Приза "Выбор главного редактора" Премии МК. Позже Павел Гусев, глава издательского холдинга стал соучредителем театра.

Театр Всеволода Шиловского : "Не покидай меня"
Фото: Театр Всеволода Шиловского
Театр Всеволода Шиловского : "Не покидай меня"

Захватывающий спектакль о Великой Отечественной войне по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева "Не покидай меня". Военная баллада повествует о войне, любви, дружбе и долге перед Родиной. Пьеса основана на реальных событиях 1944 года: повествование идет о секретном разведотряде, который сыграл ключевую роль в Белорусской операции.

Режиссер Всеволод Шиловский говорил о своей работе: "Я сам являюсь ребенком войны, и я помню, и я видел, как в военкоматы были большие очереди из 13-14 летних пацанов, которые просились на фронт защищать Родину. Этого забыть нельзя".

На камерной сцене, где актер находится на расстоянии вытянутой руки от зрителя, рождается удивительная атмосфера искренности и правды.

В ролях: Никита Шилкин, Виктория Пархоменко, Евгения Ядрец, Арина Коренец, Юлия Латышева, Мадина Дасаева и Николай Измалков.

Продолжительность — 2 часа с антрактом. Возрастное ограничение 12+.

Подробнее: shilovtsy.ru/perfo/dontleaveme/

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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