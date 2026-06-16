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"Он. Она. Окно…": Театр Всеволода Шиловского под финал сезона дважды покажет известную комедию

Культура

20 июня в 18:00 и 17 июля в 19:00 на сцене Московского театра Всеволода Шиловского пройдут спектакли "Он. Она. Окно…" по пьесе британского драматурга Рэя Куни. По сюжету комедии положений Депутат Парламента решил устроить романтический вечер в люксовом номере гостиницы вместе с молодой секретаршей из стана оппозиции.

Театр Всеволода Шиловского: "Он. Она. Окно…"
Фото: Театр Всеволода Шиловского
Театр Всеволода Шиловского: "Он. Она. Окно…"

Шикарный номер, любезный персонал, отличное обслуживание и молодая любовница…. История о том, как мимолётная интрижка превращается для главного героя в сущий кошмар. Происшествие с окном, ревнивый супруг, алчный официант и многое другое становится преградой для любвеобильного депутата. Способен ли он найти выход из сложившейся ситуации, как говорят, — "сухим из воды"?

Автор перевода — М. Мишин. Режиссёр-постановщик — В. Н. Шиловский.
В ролях: Ричард Уилли — Олег Хаустов, Джордж Пигден — Александр Лавров, Джейн Уорзингтон — Евгения Ядрец, Управляющий — Никита Шилкин/Виталий Лаптев, Официант — Сергей Лаврентьев/Юрий Бессонов, Горничная — Камила Гафетдинова/Юлия Ткач, Глэдис — Мадина Дасаева/Виктория Каримова, Ронни — Дмитрий Ключников/Юрий Бессонов, Памела — Татьяна Дербенёва/Евгения Яр/Камилла Гайбо, Сыщик — Дмитрий Табунщик.

Народный артист России Всеволод Шиловский о работе над спектаклем говорил: "Рэй Куни пишет такие пьесы, где герои бегают из комнаты в комнату, хлопают дверями, а зрители вытирают слёзы от смеха. Это сложнейший жанр, но именно за это я его люблю: он требует абсолютной точности, как у хирурга".

Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение - 16+.


Подробнее: shilovtsy.ru/perfo/window/

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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