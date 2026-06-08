Пушкин как современник: в Театре Всеволода Шиловского прошёл вечер в честь дня рождения поэта

6 июня сцена Театра Всеволода Шиловского превратилась в литературную гостиную. Зрители стали свидетелями интеллектуального представления под названием "Ай да Пушкин! Ай да знаем кто!", посвящённого гению русской литературы.
Журналист, радиоведущий, руководитель продюсерского центра Всероссийского Движения "Вдохновители" Денис Лизин собрал мозаику из фактов биографии, доказав главное: "солнце русской поэзии" был гениально простым человеком. Более того, Пушкин оказался создателем трендов, актуальных как в его время, так и сегодня.
Как отметил Денис Лизин в своем выступлении, Пушкин не изобретал новых словарей, но пересобрал язык страны: первым соединил в литературе высокий слог, речь мещан и просторечье крепостных.
Он первым перестал копировать западные сюжеты и сделал героями произведений своих современников. И его идеи до сих пор задают тренды: первое литературное фэнтези на русском, первое реалити, первый стихотворный сериал, мини-книжки и монетизация контента — всё это, по словам сценариста и рассказчика, родом от Пушкина.
Слово и смысл классики в этот вечер оживали благодаря мастерству актёров. Евгения Ядрец пронзительно исполнила отрывок из "Сказки о царе Салтане". Камилла Гайбо и Юрий Катаев блистательно разыграли диалог героев из поэмы "Руслан и Людмила".
В исторических костюмах ожили страницы "Бориса Годунова" — Евгения Ядрец и Юрий Катаев виртуозно передали разговор царственных особ. Юрий Бессонов погрузил зал в атмосферу повести "Капитанская дочка", дополнив прозу душевной песней.
О дате следующего показа театр сообщит дополнительно.
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