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Пушкин как современник: в Театре Всеволода Шиловского прошёл вечер в честь дня рождения поэта

Культура

6 июня сцена Театра Всеволода Шиловского превратилась в литературную гостиную. Зрители стали свидетелями интеллектуального представления под названием "Ай да Пушкин! Ай да знаем кто!", посвящённого гению русской литературы.

Театр Всеволода Шиловского
Фото: Театр Всеволода Шиловского is licensed under public domain
Театр Всеволода Шиловского

Журналист, радиоведущий, руководитель продюсерского центра Всероссийского Движения "Вдохновители" Денис Лизин собрал мозаику из фактов биографии, доказав главное: "солнце русской поэзии" был гениально простым человеком. Более того, Пушкин оказался создателем трендов, актуальных как в его время, так и сегодня.

Как отметил Денис Лизин в своем выступлении, Пушкин не изобретал новых словарей, но пересобрал язык страны: первым соединил в литературе высокий слог, речь мещан и просторечье крепостных.

Он первым перестал копировать западные сюжеты и сделал героями произведений своих современников. И его идеи до сих пор задают тренды: первое литературное фэнтези на русском, первое реалити, первый стихотворный сериал, мини-книжки и монетизация контента — всё это, по словам сценариста и рассказчика, родом от Пушкина.

Слово и смысл классики в этот вечер оживали благодаря мастерству актёров. Евгения Ядрец пронзительно исполнила отрывок из "Сказки о царе Салтане". Камилла Гайбо и Юрий Катаев блистательно разыграли диалог героев из поэмы "Руслан и Людмила".

В исторических костюмах ожили страницы "Бориса Годунова" — Евгения Ядрец и Юрий Катаев виртуозно передали разговор царственных особ. Юрий Бессонов погрузил зал в атмосферу повести "Капитанская дочка", дополнив прозу душевной песней.

О дате следующего показа театр сообщит дополнительно.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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