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Московский Молодежный театр: акция "Сын полка" объединит поколения

Культура

22 июня 2026 года, в День памяти и скорби, коллектив Московского Молодежного театра п/р В. Спесивцева проведёт спектакль-акцию "Сын полка" в рамках проекта "Театр на службе отечеству!" Режиссер и автор проекта — Семен Спесивцев.

Московский Молодежный театр
Фото: Московский Молодежный театр is licensed under public domain
Московский Молодежный театр

Завлит театра Павел Великанов: "Нашу акцию посетят военнослужащие одной из воинских частей МО РФ, а на сцену с портретами своих предков — участников и детей войны, тружеников тыла и узников концлагерей выйдут учащиеся московских школ. Мы предлагаем и Вам принести портреты своих родственников на спектакль-акцию и принять участие в сцене памяти, встав вместе с зрительным залом в импровизированный бессмертный полк и почтить память наших героев! Портрет может быть размещен на обычном мобильном устройстве — телефоне или планшете".

В спектакле-акции заняты актеры: Алексей Иванюк, Семен Спесивцев, Артём Аксёнов, Мария Штубер, Анна Ломинская, Рауль Таев, Станислав Никулин, Андрей Кузьмин, Диана Арахчян и др.

Вместе будем гордиться, помнить и не забывать!

Спектакль-акция состоится в 19.00 часов 6+

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
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