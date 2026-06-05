3 июня в Московском театре Всеволода Шиловского отметили двойной праздник: 88-летие со дня рождения народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского и трёхлетие самого театра. Эксклюзивным событием вечера стала премьера постановки в жанре документально-музыкального спектакля "Шиловский с музыкой".
Знаковые даты впервые отмечались без Всеволода Николаевича, ушедшего из жизни 26 ноября прошлого года. Команда театра продолжила традицию встречать в этот день особенных гостей — друзей мастера. Фойе театрального пространства, которое Шиловский называл своим "Маленьким МХАТом", наполнилось душевным теплом, воспоминаниями и цветами.
Пришли почтить память великого артиста и близкого человека: Павел и Аглая Шиловские, Станислав Садальский, Татьяна Орлова, Анна Шатилова, Тамара Сёмина, Любовь Руденко, Ирина Виторган, Игорь Клебанов, Николай Денисов, Людмила Бодрова и другие.
Вечер открыли учредители театра Павел Гусев и Юрий Поляков, художественный руководитель Пётр Орлов и директор театра Виктория Пархоменко. Со сцены театра, созданного Всеволодом Шиловским, были сказаны слова, передающие любовь и уважение к мастеру, а также обещание сохранить театр и развивать его традиции.
А потом начался показ постановки "Шиловский с музыкой" — необыкновенное путешествие по удивительной жизни выдающегося артиста, режиссёра и педагога. Биография мастера прозвучала под музыку Дебюсси, Крейслера, Шнитке, Канчели, Гаде в исполнении солистов ведущего творческого коллектива города Москвы, ансамбля "Трагиком" — Дианы Кемельман (скрипка) и Александра Антонова (фортепиано).
Фотографии из детства, юности, зрелости мастера, где он на сцене и за кулисами, с коллегами, друзьями, семьёй, проецировались на экран — мгновения жизни мастера. Сценаристом и рассказчиком историй о Всеволоде Шиловском выступил журналист, радиоведущий, руководитель Продюсерского центра движения "Вдохновители" Денис Лизин. Он представил героя постановки живым, настоящим, именно таким — неповторимым, уникальным, талантливым, щедрым и сильным человеком. Основой программы стала его автобиографическая книга "Две жизни", а также интервью мастера и его друзей о нём.
"Всеволод Николаевич, а можно от вас пожелания для читателей? — Конечно. Я желаю всем лелеять и боготворить русскую культуру!"
"Сева, вы готовы работать бесконечно?" — "Бессмертно готов".
"И лучше, чем многие?" — "И лучше, чем все".
"Ваш театр — это ваши студенты. Не хотите разбавить?" — "Нет. Мы с ними друг друга спиной понимаем".
Особое место в документальном спектакле заняла история Московского театра Всеволода Шиловского, который мастер создал в 85 лет.
В спектакле прозвучала цитата: "Очень важно, что актёры очень близко. И я рад, что у нас такая сцена, потому что они сфальшивить не могут. У других артисты играют, а у меня живут рядом со зрителями. Если ты будешь играть, но не жить, зритель уйдёт. А они не уходят".
Вечер закончился, но слова, которые Денис Лизин повторил вслед за Всеволодом Шиловским, остались в воздухе: "Актёрство — это когда всю жизнь ты держишь экзамен. Профессия такая". В свой день рождения, уже без него на сцене, этот экзамен держал театр. И зал, как и при жизни мастера, не уходил.
В Берлине осознали невозможность достижения целей без прямого контакта, что привело к резкому пересмотру официальной позиции ведомств на восточном направлении.