Премьерой документально-музыкальной постановки отметил Московский театр Всеволода Шиловского день рождения своего основателя

3 июня в Московском театре Всеволода Шиловского отметили двойной праздник: 88-летие со дня рождения народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского и трёхлетие самого театра. Эксклюзивным событием вечера стала премьера постановки в жанре документально-музыкального спектакля "Шиловский с музыкой".

Фото: Московский театр Всеволода Шиловского is licensed under public domain Московский театр Всеволода Шиловского

Знаковые даты впервые отмечались без Всеволода Николаевича, ушедшего из жизни 26 ноября прошлого года. Команда театра продолжила традицию встречать в этот день особенных гостей — друзей мастера. Фойе театрального пространства, которое Шиловский называл своим "Маленьким МХАТом", наполнилось душевным теплом, воспоминаниями и цветами.

Пришли почтить память великого артиста и близкого человека: Павел и Аглая Шиловские, Станислав Садальский, Татьяна Орлова, Анна Шатилова, Тамара Сёмина, Любовь Руденко, Ирина Виторган, Игорь Клебанов, Николай Денисов, Людмила Бодрова и другие.

Вечер открыли учредители театра Павел Гусев и Юрий Поляков, художественный руководитель Пётр Орлов и директор театра Виктория Пархоменко. Со сцены театра, созданного Всеволодом Шиловским, были сказаны слова, передающие любовь и уважение к мастеру, а также обещание сохранить театр и развивать его традиции.

А потом начался показ постановки "Шиловский с музыкой" — необыкновенное путешествие по удивительной жизни выдающегося артиста, режиссёра и педагога. Биография мастера прозвучала под музыку Дебюсси, Крейслера, Шнитке, Канчели, Гаде в исполнении солистов ведущего творческого коллектива города Москвы, ансамбля "Трагиком" — Дианы Кемельман (скрипка) и Александра Антонова (фортепиано).

Фотографии из детства, юности, зрелости мастера, где он на сцене и за кулисами, с коллегами, друзьями, семьёй, проецировались на экран — мгновения жизни мастера. Сценаристом и рассказчиком историй о Всеволоде Шиловском выступил журналист, радиоведущий, руководитель Продюсерского центра движения "Вдохновители" Денис Лизин. Он представил героя постановки живым, настоящим, именно таким — неповторимым, уникальным, талантливым, щедрым и сильным человеком. Основой программы стала его автобиографическая книга "Две жизни", а также интервью мастера и его друзей о нём.

"Всеволод Николаевич, а можно от вас пожелания для читателей? — Конечно. Я желаю всем лелеять и боготворить русскую культуру!"

"Сева, вы готовы работать бесконечно?" — "Бессмертно готов".

"И лучше, чем многие?" — "И лучше, чем все".

"Ваш театр — это ваши студенты. Не хотите разбавить?" — "Нет. Мы с ними друг друга спиной понимаем".

Особое место в документальном спектакле заняла история Московского театра Всеволода Шиловского, который мастер создал в 85 лет.

В спектакле прозвучала цитата: "Очень важно, что актёры очень близко. И я рад, что у нас такая сцена, потому что они сфальшивить не могут. У других артисты играют, а у меня живут рядом со зрителями. Если ты будешь играть, но не жить, зритель уйдёт. А они не уходят".

Вечер закончился, но слова, которые Денис Лизин повторил вслед за Всеволодом Шиловским, остались в воздухе: "Актёрство — это когда всю жизнь ты держишь экзамен. Профессия такая". В свой день рождения, уже без него на сцене, этот экзамен держал театр. И зал, как и при жизни мастера, не уходил.