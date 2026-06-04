В Театре Модерн сыграют Ремарка в постановке Грымова

11 июня и 5 июля в Московском драматическом театре Модерн состоятся последние в этом сезоне показы спектакля Юрия Грымова "Ночь в Лиссабоне", нашумевшей премьеры конца прошлого и начала текущего театрального сезона.

Фото: Московский драматический театр Модерн is licensed under public domain Московский драматический театр Модерн

"Ночь в Лиссабоне" — предпоследний роман Ремарка о немецких эмигрантах, бегущих от нацистского режима. В этой исповедальной истории не будет хеппи-энда. И всё-таки спектакль Грымова, прежде всего, про большую любовь и веру в добро.

Драйв и одновременно сложность постановки заключается в частой смене локаций: Германия, Австрия, Франция, Португалия — за 2,5 часа герои исколесили половину Европы, они все время куда-то бегут, но зло снова и снова стучится в их дверь. Бары, вокзалы, концлагеря, гостиничные номера, — за счет оригинальных технических решений режиссеру удалось практически невозможное — обеспечить этот эффект постоянного перемещения в пространстве.

Самые яркие роли достались Анастасии Сычевой (Хелен), Александру Колесникову (Йозеф Шварц) и Вадиму Пинскому (Георг Юргенс). И по традиции, как во многих спектаклях Грымова, отдельным персонажем становится музыка.

По признанию Юрия Грымова, тема Второй мировой войны не отпускает его многие годы. Это уже третий спектакль о войне в репертуаре театра после драмы "Человек с глазами Моцарта" и исторической постановки "Цветы нам не нужны" о Нюрнбергском трибунале и тюрьме Шпандау.

"Ночь в Лиссабоне" — еще одно посвящение 80-ой годовщине Великой Победы.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях: Анастасия Сычёва, Александр Колесников, Вадим Пинский, Константин Конушкин, Богдан Щукин, Александр Мирлюнди(Жуков), Роман Зубрилин, Михаил Матыченко, Нина Косарева и др.