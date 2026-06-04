"Маленькие пианисты приглашают друзей!": концерт юных талантов из атомных городов

5 июня в 11:00 в Доме Пашкова состоится яркий и душевный концерт "Маленькие пианисты приглашают друзей!". На сцену выйдут юные дарования в возрасте от 5 до 9 лет — лучшие ученики "Школы маленьких пианистов" и победители конкурсов различного уровня.

Фото: Александра Большова is licensed under public domain Дом Пашкова

В концерте примут участие талантливые дети из Сарова, Балаково, Обнинска, Лесного и Заречного (Пензенская область). Также зрители смогут насладиться выступлениями выпускников "Школы маленьких пианистов", которые поделятся своим опытом и вдохновят младших товарищей.

"Школа маленьких пианистов" работает в рамках программы "Территория культуры Росатома" с 2021 года. Основная задача проекта — создать новые возможности для реализации творческого потенциала детей из атомных городов, начиная с самого юного возраста. Инициатива помогает ребятам раскрыть музыкальные способности, обрести уверенность на сцене и полюбить искусство классической музыки.

В программе концерта прозвучат произведения разных композиторов — от классических шедевров до лёгких и задорных пьес. Каждое выступление станет маленьким открытием для зрителей и продемонстрирует, каких успехов могут достичь дети при поддержке опытных наставников.

Руководит "Школой маленьких пианистов" Александра Большова — музыкальный педагог‑новатор, чьи методики помогают раскрыть талант даже самых маленьких исполнителей. Благодаря её энтузиазму и профессионализму юные пианисты обретают не только технические навыки, но и искреннюю любовь к музыке.

Мероприятие рассчитано на семейную аудиторию. Концерт будет интересен детям и взрослым, любителям классической музыки, родителям юных музыкантов, а также всем, кто поддерживает развитие детского творчества в атомных городах.

Цели мероприятия:

— популяризация классического музыкального искусства среди детей и их семей;

— демонстрация результатов работы "Школы маленьких пианистов";

— поддержка и мотивация юных талантов;

— укрепление культурных связей между атомными городами.

Александра Большова, художественный руководитель школы:

"Дети — это всегда счастье, а наученные дети это счастье не только родным и близким, но и учителям! Наш концерт в д. Пашкова традиционно посвящен празднику "Дню защиты детей" 1 июня. Благодаря поддержке Минкульта, Росконцерта, и РОСАТОМа мы делаем общее значимое дело: Воспитание нового поколения!"

Что: "Маленькие пианисты приглашают друзей!": концерт юных талантов из атомных городов

Когда: 5 июня в 11:00

Где: Дом Пашкова, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1 (вход со стороны Староваганьковского переулка).