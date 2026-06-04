В пятый раз на сцене Московского молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивцева студенты-иностранцы, для которых русский язык не родной, сыграют великий роман в стихах на языке оригинала.
Это не просто спектакль, это настоящий гимн русскому языку, который стирает границы и объединяет людей. В этом году к нам присоединились участники из Турции, Болгарии, Мексики, Бангладеш, Китая, Молдовы, Вьетнама, Чада, Монголии, Узбекистана, Италии, Кыргызстана, Конго и многих других стран.
Проект реализуется совместно с нашими надёжными партнёрами:
· Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ)
· Национальный исследовательский университет "МЭИ"
· Киргизский молодёжный театр "Аян"
Проект проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы.
Приходите вновь открыть для себя Пушкина, поддержать смелость и талант молодых артистов, и просто провести вечер в компании удивительных людей и великой поэзии!
Ситуация с инфраструктурой на популярном направлении приобрела неожиданный характер, заставив владельцев гостиниц внедрять нестандартные меры поддержки отдыхающих.