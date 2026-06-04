Ежегодный международный культурно-образовательный проект "Евгений Онегин" состоится в день рождения А. С. Пушкина

В пятый раз на сцене Московского молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивцева студенты-иностранцы, для которых русский язык не родной, сыграют великий роман в стихах на языке оригинала.

Фото: Московский молодёжный театр под руководством Вячеслава Спесивцева is licensed under public domain 6 06 2026 Онегин

Это не просто спектакль, это настоящий гимн русскому языку, который стирает границы и объединяет людей. В этом году к нам присоединились участники из Турции, Болгарии, Мексики, Бангладеш, Китая, Молдовы, Вьетнама, Чада, Монголии, Узбекистана, Италии, Кыргызстана, Конго и многих других стран.

Проект реализуется совместно с нашими надёжными партнёрами:

· Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ)

· Национальный исследовательский университет "МЭИ"

· Киргизский молодёжный театр "Аян"

Проект проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Приходите вновь открыть для себя Пушкина, поддержать смелость и талант молодых артистов, и просто провести вечер в компании удивительных людей и великой поэзии!