Театр на Трубной: слухи разрушили обычную жизнь актрисы

11 июня в Театр на Трубной приглашает зрителей на ретро-комедию "Чужой ребенок".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain Сцена из спектакля Театра на Трубной Чужой ребенок

Обычная жизнь молодой артистки Мани рушится в один момент после случайно услышанного разговора. Сплетни, догадки и чужие выводы превращают ее дни в настоящий хаос, где никто не пытается услышать правду. Причина всего — загадочный "чужой ребенок", о котором говорят все вокруг. Но кто он? И почему одна тайна способна перевернуть судьбы сразу нескольких людей? Легкая, ироничная и полная неожиданных поворотов история о том, как одно недоразумение может изменить всё.