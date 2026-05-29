Концерты, спектакли, встречи с поэтами, мастер-классы для всей семьи: объявлена программа фестиваля Традиция

20-21 июня в кинопарке "Москино" состоится фестиваль "Традиция" — пространство, где прошлое встречается с настоящим, а традиции обретают новое звучание.

Фото: Пресс-служба фестиваля Традиция is licensed under public domain
В нем примут участие группы "Любэ", Пелагея, AY YOLA, Miravi, "Калинов мост", "Джанго", Хор Данилова монастыря, Сергей Старостин, Евгения Смольянинова, ансамбль "Казачий Кругъ" и многие другие артисты, музыканты, поэты, писатели, философы, историки.

Идея фестиваля "Традиция" родилась из общего замысла Эдуарда Боякова и Захара Прилепина.

9 фестивальных площадок в уникальных масштабных декорациях кинопарка представят обширную программу с более, чем 100 событиями. Пресс-служба столичного Департамента культуры объявила программу фестиваля.

Впервые на площадке кинопарка группа AY YOLA представит свой альбом URAL BATYR, в который вошла песня "Homay", при выходе релиза возглавившая мировые чарты. Пелагея, чей голос вобрал силу народной традиции, мастерство и особую искренность, порадует своей программой "Любо!". На концерте легенды советско-российской рок-сцены группы "Калинов мост" слушателей ждет путешествие по альбомам, погружение в эпохи и, конечно, любимые песни, проверенные временем.

Фолк-рок программа "Тума поёт" при участии Захара Прилепина, группы "Лампасы" и хора "Любава" — это не просто музыкальное шоу, а культурный манифест, в котором традиции не сдаются перед современностью, а, напротив, обновляются и звучат с новой силой.

Концерт "Воля" Miravi поразит новым звучанием народной музыки. В этом году выступление "Песни о людях" группы "Любэ", песни которой узнаются с первых нот и объединяют поколения, стали частью большой программы фестиваля, где музыка "Таисии Краснопевцевой и друзей" гармонирует с выступлениями Хора Данилова монастыря, ансамбля "Казачий Кругъ", солисток театра "Новая опера" Елены и Ольги Терентьевых, легендарного собирателя русского фольклора Сергея Старостина, семьи Боджгуа, Евгении Смольяниновой, Елены Фроловой, Галины Войниченко и многих других.

Интеллектуалов ждут традиционные беседы Захара Прилепина и Эдуарда Боякова о Традиции, а также настоящие изыскания в разных сферах в рамках цикла "Диалоги о Традиции". Среди участников писатель Андрей Рубанов, музыканты Андрей Бледный (лидер музыкальной группы "25/17”), Елена Фролова и другие.

Поэтическая программа будет представлена встречами с современными поэтами такими, как Мария Ватутина, Игорь Караулов, Анна Долгарева, Амир Сабиров, Матвей Раздельный, Наталия Тебелева и многими другими.

Театрально-поэтическим откровением станет спектакль "Шахтерская дочь", поставленный по одноименной поэме Анны Ревякиной. Поэтический спектакль "Царский путь", повествующий о последних днях жизни венценосной семьи Романовых представит Театр на Малой Ордынке. Актрисы Елена Захарова, Анна Большова и Ольга Кабо представят свои моноспектакли: "Ещё раз про любовь", "Руслан и Людмила" и "Верните время".

В Музее Задорожного устроят настоящий лекторий, где экспертами выступят политолог Евгений Фатеев, писатель Павел Басинский, художник Алексей Гинтовт и другие.

Маленьких гостей ждут спектакли "Аленький цветочек", "Муха Цокотуха", "Куклы из чемодана", "Петрушка", "Чудо-юдо" и другие; хороводы, мастер-классы от ремесленников и мастеров. На Соборной площади раскинется "Город мастеров": кузня, кожевенная мастерская, гончарное дело, кожевенная мастерская, резьба по дереву, валяние из шерсти и т. д.

А Центральная площадь на два дня превратится в модный подиум, на котором русские дизайнеры представят свои коллекции: "Альбом моей бабушки", "Краса России", "Березовая роща", "Светотени", "Оберег", "Исток" и другие.

Кинопарк "Москино" — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Москва — город кино" и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен второй этап развития: построено 36 натурных площадок, шесть павильонов и 14 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Брестская крепость", "Провинциальные города Европы", "Юзовка", "Шахты", "Европейский город", "Современная Москва", "Рейхстаг", "Русский средневековый город", "Города Восточной Европы" и другие площадки.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта "Москва — город кино". В его структуру входят кинопарк "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

Посмотреть расписание и приобрести билеты можно на сайте фестиваля.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
