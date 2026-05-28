Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нашествие акул в Египте: туристы в панике, причина другая
Гангстерские разборки Тома Харди вне экрана: почему актёра хотят уволить из сериала
Налет слезает пластами: дешевое средство возвращает сантехнике заводской блеск за час
Ипотека наизнанку: как превратить грабительские проценты банка в ежегодный бонус
Брак с пожилым шоуменом не помешал: зачем Полина Диброва набросилась на пары с возрастной разницей
Голодание в тренде: диетологи опровергают популярную теорию для стройности
У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу
Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей
Холодильник устроил потоп? Три ошибки, из-за которых внутри растёт ледяная шуба

Гимн русским женщинам: в театре Модерн сыграют трагикомедию Грымова с участием Лики Нифонтовой

Культура

4 июня в Московском драматическом театре "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Матрешки-кудапрешки". Это обновленная версия более ранней постановки режиссера под названием "Матрешки на округлости Земли" с участием народной артистки РФ Лики Нифонтовой.

Сцена из спектакля театра Модерн Матрешки-кудапрешки
Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain
Сцена из спектакля театра Модерн Матрешки-кудапрешки

Это трогательная история о самых обыкновенных женщинах — матерях, женах, любимых. Режиссер Юрий Грымов собрал их со "всей округлости Земли", чтобы открыть перед зрителями тонкий, светлый, очень сильный и одновременно хрупкий мир женской души. У каждой героини — своя непростая история, но все вместе они готовы сражаться за своих родных до конца жизни. И даже — после нее! На долю главных героинь выпадает много испытаний, но "матрёшки" справятся со всеми трудностями, ведь Бог всегда на стороне женщин!

Создатели обещают захватывающий сюжет, искрометный юмор и много музыки. На сцене театра прозвучит настоящий гимн любви к русским женщинам!

Режиссёр — Юрий Грымов.

В ролях:

  • народная артистка РФ Лика Нифонтова,
  • Валерия Королева,
  • Мария Орлова,
  • Надежда Меньшова,
  • заслуженный артист РФ Леонид Трегуб,
  • Алексей Багдасаров,
  • Шамиль Мухамедов,
  • Богдан Щукин

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Ипотека наизнанку: как превратить грабительские проценты банка в ежегодный бонус
Брак с пожилым шоуменом не помешал: зачем Полина Диброва набросилась на пары с возрастной разницей
Там просто перестали брать трубку: отчаянный крик из Киева разбился о ледяное молчание Вашингтона
Голодание в тренде: диетологи опровергают популярную теорию для стройности
Отель не возвращает деньги за бронь? Как взыскать с них штраф и компенсацию
Гимн русским женщинам: в театре Модерн сыграют трагикомедию Грымова с участием Лики Нифонтовой
Мир наступит только после зачистки: в Европе озвучили суровый приговор архитекторам кризиса
Цена гостиничного сувенира: что грозит туристу за попытку забрать вещи из номера отеля
У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу
ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.