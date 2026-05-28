Шиловский с музыкой: маленький МХАТ вспомнит своего создателя музыкой и историями

3 июня в 20:00 в Московском театре Всеволода Шиловского пройдет премьера — Литературно-музыкальный вечер "Шиловский с музыкой", приуроченный ко дню рождения народного артиста РСФСР В. Н. Шиловского, а также — ко дню рождения Московского театра Всеволода Шиловского.

Литературно-музыкальный вечер "Шиловский с музыкой" — дань памяти и уважения команды театра своему основателю, учителю, главному ориентиру в профессии Всеволоду Николаевичу Шиловскому

"Это будет момент, когда мы покажем, как слышим ритм и чувствуем атмосферу времени, в котором он жил и творил, и как продолжает влиять на нас и всех народный артист РСФСР, классик МХАТа, педагог. Это будет возможность не вспомнить, а представить — живого, страстного, очень ранимого и невероятно сильного человека".

Истории по биографии знаменитого артиста, режиссёра театра и кино в шести актах представит журналист, радиоведущий, руководитель Продюсерского центра Всероссийского движения "Вдохновители" Денис Лизин. Жизнь Всеволода Шиловского в виде музыкальных шедевров композиторов разных времён представит ансамбль солистов новой академической музыки "Трагиком/Tragicome#". Но главным сценаристом этого вечера будет сама жизнь — жизнь человека, для которого фраза "Всегда готов бесконечно работать" стала не лозунгом, а воздухом. Ну а главным автором вечера — станет он сам.

Истории и музыка оживят сюжеты реальной жизни нашего любимого Мастера. Его военное детство, где маленький Сева чудом выжил. Как 23-летний Всеволод ворвался во МХАТ с третьей попытки и сразу стал не только играть, но и преподавать другим актёрам, среди которых были в будущем известнейшие и любимые всей страной — Мирошниченко, Алентова, Меньшов, Мягков, Киндинов, Караченцов и другие. Как Теннесси Уильямс прислал ему свой восхищённый автограф. Как Пётр Тодоровский выбрал его на роль символа многих своих фильмов. Мы расскажем о первом советском сериале, который снял именно он. И о легендарной комедии "Миллион в брачной корзине", снятой им всего за месяц. А ещё - о личном: о предательстве, трагедиях, о счастливом браке длиной почти в полвека. И о самом главном: как в 85 лет, будучи уже Президентом кинофестиваля и мастером многих курсов, он создал свой "Маленький МХАТ" — театр-студию, где актёры не играют, а проживают сюжеты и роли на сцене буквально в двух шагах от зрителей.

Этот вечер напомнит о последнем спектакле-притче, где Всеволод Шиловский играл старика, который отдаёт своё сердце молодому человеку. Как и сам он отдал себя без остатка — студентам, зрителям, новым поколениям и одновременно МХАТовской школе, которую любил, обожал, ценил, хранил и берёг до финальных аплодисментов в зале, до полностью закрытого занавеса и до последней секунды жизни.

