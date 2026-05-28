Создатель Герба России ушёл из жизни: прощание с Владимиром Никоновым прошло в Пантеоне защитников Отечества

Сегодня 28 мая на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" состоялось прощание с народным художником России, создателем Герба России, дважды академиком Владимиром Глебовичем Никоновым. Художник трагически погиб при пожаре несколько дней назад.

Мастер работал в редкой технике живописной миниатюры. Основные темы его произведений — пейзажи России, её архитектурные памятники, церкви и монастыри. Все его произведения пронизаны любовью к нашей стране, её великой истории.

Миниатюры Никонова распространены по всему миру, они находятся в музейных и частных коллекциях как в России, так и во многих других странах — от Европы до США и Южной Кореи. Они неоднократно вручались как государственный подарок от имени Президента России руководителям и общественным деятелям иностранных государств. Четыре раза его миниатюры побывали на международной космической станции. Уже сегодня его произведения можно причислить к вечным ценностям русской культуры.

Также художник плодотворно работал в области геральдики и фалеристики. Он является одним из разработчиков нового государственного герба России, а также символики и наград ряда ведомств, силовых министерств и общественных организаций.

Нельзя не отметить лазерное искусство Никонова. Он автор более ста научных трудов, доктор технических наук, член-корреспондент Академии криптографии Российской Федерации.

Редакция Pravda.Ru выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося художника, который был другом нашего издания.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
