Мечта стучится в тесную неаполитанскую квартиру: две семьи ищут выход на Трубной 2 и 20 июня

2 и 20 июня в Театре на Трубной зрителей ждет итальянская комедия.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain Сцена из спектакля Театра на Трубной Цилиндр

Две семьи в тесной неаполитанской квартире пытаются выжить, когда денег почти не осталось, а надежда тает с каждым днем. В поисках выхода герои оказываются перед непростым выбором: сохранить принципы или рискнуть всем ради шанса начать новую жизнь.

Ироничная, живая и неожиданно трогательная история о людях, которые цепляются за мечту, даже когда обстоятельства сильнее их. Спектакль о страхе, надежде и решениях, способных изменить судьбу.