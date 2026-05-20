Театр превращает вечер в праздник для семей: бесплатная премьера Горе от ума для многодетных в Москве

27 мая 2026 года в 19 часов, в Московском Молодежном театре п/р Вячеслава Спесивцева состоится спектакль "Горе от ума" в рамках театрального проекта "Театр — большая семья!".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра is licensed under public domain Афиша спектакля ММТ Горе от ума

Заведующий литературной части театра Павел Великанов: "В наши дни сводить в театр детей из большой семьи непросто — цены на билеты кусаются. Я сам вырос в многодетной семье, знаю, что такое бедность… Впрочем, тогда было другое время — не хватало колбасы, но вопросы культурного воспитания всегда стояли на первом месте, и я, читинский школьник, знал весь репертуар драматического театра. Считаю, что это было очень правильно, когда детей классами бесплатно водили в театры. Поэтому, когда Семен Вячеславович Спесивцев рассказал мне о своей идее создать театральный проект "Театр — большая семья!", я горячо поддержал талантливого режиссера. В ноябре 2025 г. проект заработал, стал популярным и остро востребованным.

27 мая мы бесплатно сыграем для многодетных семей спектакль в постановке Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Горе от ума". В спектакле заняты артисты и студенты театрального курса В. С. Спесивцева:

Репетилов — Алексей Иванюк

Фамусов — Семен Спесивцев

Молчалин — Станислав Никулин

Чацкий — Артём Аксенов

Загорецкий — Андрей Кузьмин

Петруша — Даниил Семибратов

Скалозуб — Антон Горюнов

Софья — Жильцова Татьяна

Лиза — Никулина Маргарита

Хлестова — Диана Арахчян

Княгиня — София Роголевич

Княжна — Ивкова Анна

Продолжительность спектакля 1 ч 15 мин

12+