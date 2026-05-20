Театр превращает вечер в праздник для семей: бесплатная премьера Горе от ума для многодетных в Москве

27 мая 2026 года в 19 часов, в Московском Молодежном театре п/р Вячеслава Спесивцева состоится спектакль "Горе от ума" в рамках театрального проекта "Театр — большая семья!".
Заведующий литературной части театра Павел Великанов: "В наши дни сводить в театр детей из большой семьи непросто — цены на билеты кусаются. Я сам вырос в многодетной семье, знаю, что такое бедность… Впрочем, тогда было другое время — не хватало колбасы, но вопросы культурного воспитания всегда стояли на первом месте, и я, читинский школьник, знал весь репертуар драматического театра. Считаю, что это было очень правильно, когда детей классами бесплатно водили в театры. Поэтому, когда Семен Вячеславович Спесивцев рассказал мне о своей идее создать театральный проект "Театр — большая семья!", я горячо поддержал талантливого режиссера. В ноябре 2025 г. проект заработал, стал популярным и остро востребованным.
27 мая мы бесплатно сыграем для многодетных семей спектакль в постановке Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Горе от ума". В спектакле заняты артисты и студенты театрального курса В. С. Спесивцева:
Продолжительность спектакля 1 ч 15 мин
12+
