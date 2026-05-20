Новую Цыганку Азу представил зрителям Театр Ромэн

Цыганский театр "Ромэн" вернул на сцену легендарную "Цыганку Азу":

премьера состоялась 16 мая, следующие показы пройдут 29 мая, 11 и 25 июня.

Фото: Пресс-служба театра Ромэн by Ксения Шабунина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сцена из спектакля театра Ромэн Цыганка Аза

Классический сюжет о роковой любви цыгана и крестьянки театр представил в новой версии. Пьесу написала актриса театра Радмила Богданова, она же сыграла одну из центральных ролей — Лету. Режиссёром-постановщиком выступил заслуженный артист России Николай Лекарев. В образе самой Азы перед зрителями предстала Анжела Лекарева. Главного героя, кузнеца Ардо, сыграл Артур Богданов.

По сюжету молодой цыган влюбляется в сельскую девушку, но отец против: у него на Лету другие планы — богатый жених. А ещё есть Аза, которая сама любит Ардо, но боится признаться в своих чувствах. Действие катится к развязке: влюблённые бегут, живут в заброшенной конюшне в нищете, и Азе приходится переступить через свою любовь, чтобы им помочь.

Впервые история гибельной страсти цыгана и деревенской девушки описана в романе Ю. Крашевского в 1854 году. Позже М. Старицкий создал драму "Цыганка Аза". В СССР полюбили эту историю благодаря экранизации 1988 года, которая сделала юную Лялю Жемчужную, исполнительницу главной роли, кинозвездой большой страны. Заслуженная артистка РФ Ольга Жемчужная в этой истории ныне играет мать влюблённого.

В спектакле заняты и молодые актёры, и известные мастера сцены — народные артисты России Роман Грохольский и Семён Чунгак, заслуженные артисты России Артур Булдыженко и Нина Муштакова.

В предыдущих версиях сюжета всё было предрешено: зов крови, судьба, от рока не уйти. В новой "Цыганке Азе" театр говорит о свободе. Ардо доказывает, что для него важнее тихая жизнь с любимой, хотя сердце рвётся на волю. Аза выбирает между богатым паном и дымом костра, и ни тот, ни другой выбор не осуждаются. Смесь кровей, любовь, соединение разных культур — всё возможно, если чувства сильны. Спектакль словно переписывает сюжетные линии на наших глазах. Для этого придуман даже отдельный персонаж — автор в исполнении Мадины Дубаевой. В кульминационные моменты она входит в действие и меняет реплики.

Получилось современно и живо — о том, что никакой рок не страшен, если есть выбор. А ещё - очень красиво, ярко, музыкально, страстно, так, как может быть только здесь, в единственном репертуарном цыганском театре.

Драма "Цыганка Аза" (12+): 29 мая, 11 и 25 июня в 19:00, режиссёр-постановщик — Николай Лекарев, Театр "Ромэн", Ленинградский проспект 32/2