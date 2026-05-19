Зуммеры не в теме: россияне старше 35 лет выбирают документальное кино

Культура

Весной 2026 года россияне массово переключились на документальное кино. Спрос на жанр подскочил на 71% относительно прошлого года. Данные аналитиков фиксируют взрывной интерес: аудитория документальных проектов увеличилась более чем вдвое.

Фото: https://unsplash.com by Alex Litvin is licensed under Free
Кинопроектор

Почему взлетел документальный жанр

Российское общество требует честных историй, где реальность переплетена с сильным драматургическим каркасом. Зритель устал от вымысла. Лента "Дети наши" Кирилла Косолапова возглавила рейтинг, задав тренд на социально значимые темы, сопоставимый по силе воздействия на аудиторию, как классические постановки на сцене.

"Интерес к документалистике — это маркер здорового общества, стремящегося к анализу. Это не просто развлечение, а глубокое погружение в историческую и социальную ткань нашей страны, что сродни качественному театральному переосмыслению классиков", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Портрет зрителя: кто смотрит и о чем

Ядро аудитории — люди от 35 до 44 лет. Их доля выросла с 34,2% до 36,7%. А вот зумеры от 18 до 24 лет показывают снижение интереса: их присутствие упало с 16,5% до 15,3%. В топе также драма "8 минут до земли" об авиакатастрофе 1981 года и дискуссионная лента "Секс в СССР".

Показатель Данные 2026 года
Прирост аудитории (общий) +71%
Доля зрителей 35-44 лет 36,7%

Подобный спрос на глубокий контент заставляет вспоминать, как личные трагедии становятся предметом общественного осмысления спустя десятилетия. Мы наблюдаем возврат к фактам.

"Рост популярности документального кино обусловлен фундаментальным желанием людей разобраться в причинно-следственных связях. Это попытка найти опору в знаниях, аналогичная поиску правды в биографических драмах", — объяснил преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о документалистике

Почему документалистика стала популярнее игрового кино?

Зритель нашел социальную правду, которая сильнее художественных сценариев.

Кто чаще всего выбирает документальные фильмы?

Основной костяк составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет.

Какие темы сейчас наиболее востребованы?

Социальные инициативы, исторические трагедии и острые вопросы прошлого СССР.

Что заставляет зумеров реже смотреть документалистику?

Специфика клипового восприятия контента, требующая быстрой смены кадров в противовес размеренному повествованию архивов.

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
