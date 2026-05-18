Ай да ПУШКИН! Ай да знаем кто!: в Театре Всеволода Шиловского представят судьбу и творчество великого поэта в необычном формате

19 мая в 19:00, 6 июня в 18:00 в Московском театре Всеволода Шиловского в преддверии Пушкинского дня пройдёт вечер "Ай да ПУШКИН! Ай да знаем кто!" (12+), посвящённый историям из жизни и произведениям основоположника современного русского литературного языка.

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under public domain
Афиша вечера Ай да ПУШКИН! Ай да знаем кто! Театр-студия Всеволода Шиловского

Журналист и радиоведущий Денис Лизин проведёт вас по историям из жизни гения, который был очень похожим на нас человеком. А актёры театра Всеволода Шиловского в аутентичных костюмах прочтут произведения "Солнца русской поэзии".

"…что скажешь о юном Пушкине? Чудо и всё тут. Какая сила и точность в выражении. Дай Бог ему учения. В нём будет прок, и горе нам: задавит, каналья!"

Из письма Петра Вяземского Константину Батюшкову. Эту шутливую "рецензию" один авторитетный поэт послал другому известному литератору, первый раз услышав выступление юного Пушкина в Царскосельском лицее в 1815 году. Пройдёт несколько лет, и он начнёт публиковаться: сначала стихи и элегии, затем поэмы "Руслан и Людмила", "Кавказский пленник" и "Бахчисарайский фонтан", далее первая глава романа в стихах "Евгений Онегин", и в 26 лет Александр Сергеевич станет поэтом национального масштаба.

Он не изобретал словари новых слов, тома новых выражений и учебники новейших правил правописания и произношения. Он в своих произведениях пересобрал язык страны: первым объединил высокий слог дворянства, разговорный язык мещан и просторечье крестьянства. И создал ясную, лёгкую, мелодичную речь, на которой можно было говорить просто и понятно. А ещё стал первым литератором в России, который не копировал стиль и сюжеты западноевропейских авторов, а сделал главными героями своих современников в знакомых ситуациях из жизни, причём в самых разных произведениях по формам и жанрам.

Пушкина нет уже почти 200 лет, а его идеи не просто опередили время, но и до сих пор задают тренды: это он автор первого литературного фэнтези на русском языке, первого реалити в нашей литературе и первого стихотворного сериала; это он придумал выпускать произведения в формате мини книжек и первым среди авторов в России монетизировал литературный контент. А ещё создал новую русскую прозу и всё то, что после него стало массовой популярной литературой.

Слушаем. Удивляемся. Узнаём заново. Присоединяйтесь.

Автор Александр Приходько
Куратор Сергей Каргашин
