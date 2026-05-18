Аналоговый звук побеждает цифровую стерильность. Россияне массово возвращаются к иглам и черным дискам. За первые четыре месяца 2026 года спрос на винил подскочил на 11%. Средний чек при этом вырос на 7%, достигнув 7 447 рублей. Это не просто покупка носителя, это ритуал, который оказался сильнее стриминговых алгоритмов.
Цифры, предоставленные "Кион музыкой" и CDEK. Shopping, не врут. Динамика продаж с января по апрель 2026 года доказывает: винил перестал быть игрушкой коллекционеров. Он стал предметом инвестиционного интереса и культурного потребления. Пока западные площадки сталкиваются с протестами из-за политики, российский рынок винила демонстрирует органический рост без идеологических надстроек.
"Рост спроса обусловлен дефицитом осязаемости в век цифровых данных. Инвестиции в физическое аудио — это способ зафиксировать стоимость капитала в активе, который не обесценится при сбое облачных платформ", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.
Рок остается монополистом винилового рынка. Около 45% заказов приходятся на "тяжелые" жанры. Metallica держит 8% рынка, Linkin Park — 7%. Удивительный факт: в лидерах по прослушиванию наряду с классиками стоят отечественные авторы, такие как Женя Трофимов и Сергей Шнуров. Музыкальная борьба за независимость внутри индустрии сегодня выигрывается не на радио, а на полках с пластинками.
|Исполнитель
|Доля спроса
|Metallica
|8%
|Linkin Park
|7%
|The Beatles
|6%
"Аудитория переходит от простого прослушивания к коллекционированию. Это смещение фокуса с массового потребления на глубокую вовлеченность, где каждая покупка — личный выбор", — подчеркнул финансовый консультант Илья Кравцов.
Интерес к винилу — не единичный акт, а стратегия. Даже если сомнительные критики пытаются обесценить культурный пласт, рынок подтверждает обратное. Музыка становится единственным честным активом.
Рост среднего чека связан с увеличением доли импортных изданий и усложнением логистических цепочек, которые требуют дополнительных затрат на доставку.
Физический носитель дает ощущение причастности к истории, которое невозможно получить через стандартные стриминговые плейлисты.
Редкие или лимитированные тиражи со временем растут в цене, что превращает коллекционирование в своеобразный рынок активов.
Статистика показывает стабильный спрос на проверенную классику рока, что делает жанровую структуру рынка крайне инертной и устойчивой.
