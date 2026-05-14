Схватил и тащил силой: актёр театра им. Гоголя Андреев напал на москвичку с собакой из-за прогулки в "его" сквере

Обычный вечер в Пресненском районе Москвы превратился в безобразную сцену с участием профессионального артиста. Ведущий актер театра имени Гоголя Андрей Андреев стал фигурантом скандала после того, как попытался силой выгнать женщину с собакой из сквера на улице Климашкина.

Фото: предоставлено Pravda.Ru пострадавшей is licensed under public domain Актер Андрей Андреев стал участником конфликта с местной жительницей в Пресненском районе Москвы

Вместо театральных подмостков — асфальт у жилых домов, вместо монолога — нецензурная брань и угрозы.

"Он схватил поводок и потащил нас силой"

Инцидент произошел, когда местная жительница Анастасия проходила через сквер со своим французским бульдогом. По ее словам, Андреев, только что припарковавший машину, начал атаку без предупреждения.

"Он уже издалека начал грубо кричать и выгонять и меня, и собаку. Я сказала, что это место общественное, и пошла дальше. Он подлетел: схватил меня за рукав пальто одной рукой, а второй схватил поводок и просто потащил нас силой", — рассказала Pravda.Ru пострадавшая.

Остановить рукоприкладство помогла только камера смартфона. Как только женщина начала запись, физическое воздействие прекратилось, но словесная агрессия только усилилась.

Спор о "царях" и частной собственности

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении редакции, запечатлен затяжной конфликт. Актер уверен, что сквер принадлежит жителям конкретных домов, и ведет себя как полноправный хозяин территории.

Позиция Андреева: "Два дома вот наших, нам принадлежит эта площадка, мы ее выкупили, это частная собственность. Сюда не нужно приходить с собаками ".

Ответ пострадавшей: "Вы царь? Поставьте заборчик, узаконьте все ".

Актер мотивировал свою агрессию заботой о чистоте и безопасности детей, однако на кадрах видно, что хозяйка имеет при себе пакеты для уборки, а собака находится на поводке. На вопрос о наморднике женщина пояснила, что французские бульдоги не входят в список пород, для которых он обязателен по закону.

"В полиции сказали: максимум — беседа"

Для пострадавшей столкновение с известным артистом обернулось тяжелым стрессом.

"Дома уже поняла, как напугалась на самом деле — меня никто в жизни раньше не хватал и силой никуда не тащил… проревелась",— говорит пострадавшая.

На следующее утро женщина написала заявление участковому. Однако правоохранители пока не видят в действиях Андреева серьезного состава преступления, ограничившись обещанием провести профилактическую беседу.

Репутационный кризис

60-летний Андрей Андреев в ходе перепалки призывал к "взаимному уважению", подчеркивая свой возраст: "Мне шестьдесят с лишним… Люди вообще друг друга слышат". Однако его собственные действия — крики и применение силы к женщине — едва ли вяжутся с образом интеллигентного служителя Мельпомены.

История уже получила широкую огласку в социальных сетях, а видео пятиминутной травли москвички активно обсуждается жителями района и театральным сообществом.