В EVA Gallery состоится творческая встреча Пеппи с чтением стихов Евгении Васильевой, Анастасии Посохиной и Игоря Озерского

18 мая в 18.30 в EVA Gallery состоится творческая встреча "Пеппи".

Фото: Пресс-служба EVA Gallery is licensed under public domain EVA Gallery

Она посвящается всем женщинам, жертвующим собой ради Любви.

Основой для появления проекта стала действующая выставка "Быть". Поэты Евгения Васильева, Анастасия Посохина и Игорь Озёрский воссоздают в нем мироздание по мотивам взаимодействия мужского и женского начал, которое обеспечивает человеческим душам благополучие.

Поэзия вышеуказанных авторов размышляет над взаимодействием полов, где женщина становится фигурой духовного наставника, указывающей путь. "Не проходи прохожий, не проходи, согрей, я кошка беспризорная в царстве из зверей", — пишет Евгения Васильева. "Я слышал, что скорпион, окружённый пламенем, жалит себя в спину. Жаль, все так не умеют. Возможно, это могло бы уберечь нас от тишины. А может быть и нет…" — отвечает ей Игорь Озёрский.

Проект посвящается всем сильным женщинам мира, включая Анну Каренину, Олесю Иванченко, Мэрилин Монро, Алсу, Пеппи Длинныйчулок, Валерию Гай Германику.

"Женщина в проекте невероятно сильная и последовательная, она на редкость великодушна к своим оппонентам и обладает необычайной смелостью и решимостью для того, чтобы Быть во имя Любви", — заявляет Евгения Васильева.

Дизайнер, художник и поэт Анастасия Посохина считает, что женская поэзия в проекте звучит новыми красками на фоне художественных работ EVA Gallery, которые разбивают сердца, как Ева когда-то разбила сердце мироздания!: "Идея поучаствовать в проекте была предложена куратором и основателем EVA Gallery Евгенией Васильевой, этот невероятный вечер — синтез искусств, свободный от рамок, мнения и ограничения, где диалог складывается между всеми — творцами и зрителем. Мои стихи, отобранные для творческого вечера "Пеппи", о любви и чувствах к человеку, природе и миру вокруг, рассуждение о людской сути и сущности, и мои наблюдения. В них главенствует тема выбора, который человек делает каждую секунду жизни: что сказать, сделать, страдать или жить и любить? Для моих стихов и картин вдохновением всегда является мир. Не всегда они привязаны к реальности, это творческий импульс эмпата, считывающего ощущения и эмоции из реальности".

Игорь Озёрский сообщил, что он участвует в проекте исключительно из-за энтузиазма Быть рядом с сильными женщинами, которые являются проводниками высших сил здесь и сейчас."Современное искусство рождается на стыке жанров, форм и энергий — именно там возникает новое и живое высказывание. Сильная женщина — это не только образ борьбы, а проявление мягкой силы: внутренней устойчивости, глубины, интуиции и способности направлять. В каждом творческом акте соединяются мужское и женское начала, и проект "Пеппи" становится пространством, где это соединение можно прожить через поэзию, театр, визуальное искусство и присутствие рядом с женщинами, которые не боятся быть собой", — отметил он.

Евгения Тодорова, которая поставила мини-спектакль о Пеппи, заявила, что "герои проекта как Пеппи Длинныйчулок независимы и делают всё, что хотят: поют песни о любви наоборот и мечтают о силе и благородстве, богатстве и щедрости, свободе и самоотверженности под песни Вани Дмитриенко и монологи Виктории Бони".

Зрителей ждет диалог женской поэзии и мужской прозы в душераздирающей атмосфере. Творческий вечер сопровождается фортепианными произведениями в исполнении Лауреата всероссийских и международных конкурсов Евгения Ключникова.

Создатели проекта "Пеппи"

Автор идеи — Евгения Васильева

Режиссер-постановщик — Евгения Тодорова

Исполнители:

Ирина Хмиль,

Игорь Озёрский,

Евгений Ключников (фортепиано).

Премьера* 18 мая 2026 г.

Дата и время: 18 мая 2026 г.

Начало в 18:30

Место: EVA Gallery на ул. Остоженке, 5

Вход только по аккредитации

*Формат мероприятия предполагает легкий фуршет до и в перерыве творческого вечера

Аккредитация: +79581821862, newssafina@gmail.com, Адэль Сафина