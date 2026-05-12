В EVA Gallery состоится творческая встреча Пеппи с чтением стихов Евгении Васильевой, Анастасии Посохиной и Игоря Озерского

18 мая в 18.30 в EVA Gallery состоится творческая встреча "Пеппи".

Фото: Пресс-служба EVA Gallery is licensed under public domain
Она посвящается всем женщинам, жертвующим собой ради Любви.
Основой для появления проекта стала действующая выставка "Быть". Поэты Евгения Васильева, Анастасия Посохина и Игорь Озёрский воссоздают в нем мироздание по мотивам взаимодействия мужского и женского начал, которое обеспечивает человеческим душам благополучие.

Поэзия вышеуказанных авторов размышляет над взаимодействием полов, где женщина становится фигурой духовного наставника, указывающей путь. "Не проходи прохожий, не проходи, согрей, я кошка беспризорная в царстве из зверей", — пишет Евгения Васильева. "Я слышал, что скорпион, окружённый пламенем, жалит себя в спину. Жаль, все так не умеют. Возможно, это могло бы уберечь нас от тишины. А может быть и нет…" — отвечает ей Игорь Озёрский.

Проект посвящается всем сильным женщинам мира, включая Анну Каренину, Олесю Иванченко, Мэрилин Монро, Алсу, Пеппи Длинныйчулок, Валерию Гай Германику.

"Женщина в проекте невероятно сильная и последовательная, она на редкость великодушна к своим оппонентам и обладает необычайной смелостью и решимостью для того, чтобы Быть во имя Любви", — заявляет Евгения Васильева.

Дизайнер, художник и поэт Анастасия Посохина считает, что женская поэзия в проекте звучит новыми красками на фоне художественных работ EVA Gallery, которые разбивают сердца, как Ева когда-то разбила сердце мироздания!: "Идея поучаствовать в проекте была предложена куратором и основателем EVA Gallery Евгенией Васильевой, этот невероятный вечер — синтез искусств, свободный от рамок, мнения и ограничения, где диалог складывается между всеми — творцами и зрителем. Мои стихи, отобранные для творческого вечера "Пеппи", о любви и чувствах к человеку, природе и миру вокруг, рассуждение о людской сути и сущности, и мои наблюдения. В них главенствует тема выбора, который человек делает каждую секунду жизни: что сказать, сделать, страдать или жить и любить? Для моих стихов и картин вдохновением всегда является мир. Не всегда они привязаны к реальности, это творческий импульс эмпата, считывающего ощущения и эмоции из реальности".

Игорь Озёрский сообщил, что он участвует в проекте исключительно из-за энтузиазма Быть рядом с сильными женщинами, которые являются проводниками высших сил здесь и сейчас."Современное искусство рождается на стыке жанров, форм и энергий — именно там возникает новое и живое высказывание. Сильная женщина — это не только образ борьбы, а проявление мягкой силы: внутренней устойчивости, глубины, интуиции и способности направлять. В каждом творческом акте соединяются мужское и женское начала, и проект "Пеппи" становится пространством, где это соединение можно прожить через поэзию, театр, визуальное искусство и присутствие рядом с женщинами, которые не боятся быть собой", — отметил он.

Евгения Тодорова, которая поставила мини-спектакль о Пеппи, заявила, что "герои проекта как Пеппи Длинныйчулок независимы и делают всё, что хотят: поют песни о любви наоборот и мечтают о силе и благородстве, богатстве и щедрости, свободе и самоотверженности под песни Вани Дмитриенко и монологи Виктории Бони".

Зрителей ждет диалог женской поэзии и мужской прозы в душераздирающей атмосфере. Творческий вечер сопровождается фортепианными произведениями в исполнении Лауреата всероссийских и международных конкурсов Евгения Ключникова.

Создатели проекта "Пеппи"

  • Автор идеи — Евгения Васильева
  • Режиссер-постановщик — Евгения Тодорова

Исполнители:

  • Ирина Хмиль,
  • Игорь Озёрский,
  • Евгений Ключников (фортепиано).

Премьера* 18 мая 2026 г.

Начало в 18:30

Место: EVA Gallery на ул. Остоженке, 5

Вход только по аккредитации

*Формат мероприятия предполагает легкий фуршет до и в перерыве творческого вечера

Аккредитация: +79581821862, newssafina@gmail.com, Адэль Сафина

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
