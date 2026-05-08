Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дети начали записывать родителей на телефон: психологи увидели тревожный сигнал для семьи
Не только знания: что на самом деле мешает выпускникам успешно сдать ЕГЭ на высокие баллы
Ловушка на мангале: эксперты рассказали о скрытых угрозах жирного мяса и алкоголя
Ржавчина в двигателе: почему лечение симптомов без учета психики не приносит результата
Химический ожог вместо лечения: почему спирт и йод губительны для открытой раны
От Ок-Риджа до Луны: США открыли доступ к 80-летним архивам о контактах с НЛО
VPN следит за устройством только в одном случае: многие сами дают ему доступ
Миллионы на ветер: масштабный сбой в расчетах ЖКХ привел к крупному штрафу в Уфе
Мелкий шрифт больше не в чести: как регулятор заставляет банки возвращать миллионы гражданам

Открытые сцены Ордынки представляют два уникальных события мая

Культура

Проект Открытые сцены Ордынки подготовил два уникальных события в мае:

Ордынка и ордынство: история, образ и смысл Замоскворечья
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under public domain
Ордынка и ордынство: история, образ и смысл Замоскворечья
  • для тех, кто устал от поверхностного контента и ищет глубину;
  • для тех, кто любит Москву и хочет узнать её заново — через разговор о её "гении места";
  • для тех, кто ценит живую, искреннюю музыку без фонограммы;
  • для всех, кто считает, что театр — это не только "в зал и на сцену", а ещё и пространство для настоящих открытий.

15 мая. Цикл "Триалог". Ордынка и ордынство: история, образ и смысл Замоскворечья

Жанр: Интеллектуальная встреча. Зал "Спутник" Театра на Малой Ордынке

Театр — это не только сцена и кулисы. Это ещё и место, где рождаются смыслы. Именно поэтому "Открытые сцены Ордынки" запускают новый цикл встреч "Триалог" — серию бесед, где три деятеля культуры и искусства представляют три взгляда на одну тему.

Первая встреча посвящена "гению места" — самому Замоскворечью. Это не просто район Москвы. Это — исторический персонаж, миф, поле пересечения эпох и судеб.

Участвуют:

  • Алексей Гинтовт — художник, который живёт в Замоскворечье. Его живопись — это диалог с русской историей и архитектурой.
  • Игорь Караулов — поэт, родившийся и выросший в этих переулках. Он знает запах Ордынки с детства.
  • Владимир Казаков — писатель, автор книг о Москве, исследователь городской ткани.

Каждый из трёх спикеров — не просто докладчик, а носитель своего уникального "ордынства".

Какую роль сыграло Замоскворечье в русской истории. В чём его дух? Каким этот район был, каким стал и что потерял за последние десятилетия? Замоскворечье не просто место на карте — это перекрёсток имён и судеб: Иван III и Александр Островский, Лжедмитрий и Сергей Есенин, Доменико Трезини и Юрий Трифонов… Несметное число сюжетов, которые до сих пор ждут своего осмысления.

Замоскворечье неисчерпаемо. Начнём исследование 15 мая!

17 мая — "Краснопевцева и ДРУЗЬЯ": арт-фолк

Жанр: Концерт. Музыкальный кроссовер (арт-фолк). Малый зал Театра на Малой Ордынке

Малый зал превратится в пространство музыкального кроссовера: арт-фолк проект "Краснопевцева и ДРУЗЬЯ" соединит народную песню с академической виолончелью.

Кроссовер — это не про машины. Это про пересечение миров, которые раньше казались несовместимыми. 17 мая на сцене Малого зала вы станете свидетелями смелого эксперимента.

  • Таисия Краснопевцева — голос, укулеле
  • Андрей Березин — виолончель
  • Ярослав Сродных — виолончель

Три музыканта. Три голоса. Три мировоззрения.

В основе — русская традиционная песня и академическая инструментальная музыка. Казалось бы, классика и аутентичный фольклор веками существовали параллельно, почти не пересекаясь. Но мы живём в удивительное время, когда далёкие миры могут не просто взаимодействовать, а сливаться в единое целое, рождая новые формы.

Что говорят сами музыканты:

"Мы делаем то, что любим, бережно относимся к своим слушателям и к материалу, с которым работаем. Наша музыка искренняя и изящная, прекрасная в своей эстетике, но понятная абсолютному большинству, поскольку в её основе лежит древняя традиция, глубоко "зашитая" в любом человеке. Как это работает, мы не знаем, но после концертов люди уходят очищенные и умиротворённые — как после созерцательного отдыха на природе".

Русская песня + академическая виолончель = новая музыка.

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЭТИ ДВА ВЕЧЕРА?

Общий корень: поиск подлинного, глубинного, того, что не устаревает.

"Триалог" — про осмысление места, в котором мы живём. Про историю, которая становится личной. "Краснопевцева и ДРУЗЬЯ" — про звуковую память, про то, как древняя традиция обретает новое дыхание через академическую культуру.

Оба события — про свободу мысли, свободу звука, свободу от штампов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Гости на пороге, а в холодильнике пусто? Секретный салат из 3-х ингредиентов, который сметают со стола первым
Еда и рецепты
Гости на пороге, а в холодильнике пусто? Секретный салат из 3-х ингредиентов, который сметают со стола первым
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Ловушка на мангале: эксперты рассказали о скрытых угрозах жирного мяса и алкоголя
Магия закипающего казана: как сварить легендарную уху на открытом огне
Вирус Андес открывает охоту в Атлантике: одна невидимая частица пыли косит пассажиров
Ржавчина в двигателе: почему лечение симптомов без учета психики не приносит результата
Лимон против жира: шокирующий способ очистить стеклянную крышку без химии и усилий
Между пользой и ядом: как правильно пить кофе, чтобы не навредить сосудам и желудку
Мужчинам в станице такое не прощали: какие дела казаки считали унизительными для себя
Лифтинг и блефаропластика без скальпеля: рисуем открытый взгляд с помощью обычной туши
Химический ожог вместо лечения: почему спирт и йод губительны для открытой раны
От Ок-Риджа до Луны: США открыли доступ к 80-летним архивам о контактах с НЛО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.