Открытые сцены Ордынки представляют два уникальных события мая

Проект Открытые сцены Ордынки подготовил два уникальных события в мае:

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under public domain Ордынка и ордынство: история, образ и смысл Замоскворечья

для тех, кто устал от поверхностного контента и ищет глубину;

для тех, кто любит Москву и хочет узнать её заново — через разговор о её "гении места";

для тех, кто ценит живую, искреннюю музыку без фонограммы;

для всех, кто считает, что театр — это не только "в зал и на сцену", а ещё и пространство для настоящих открытий.

15 мая. Цикл "Триалог". Ордынка и ордынство: история, образ и смысл Замоскворечья

Жанр: Интеллектуальная встреча. Зал "Спутник" Театра на Малой Ордынке

Театр — это не только сцена и кулисы. Это ещё и место, где рождаются смыслы. Именно поэтому "Открытые сцены Ордынки" запускают новый цикл встреч "Триалог" — серию бесед, где три деятеля культуры и искусства представляют три взгляда на одну тему.

Первая встреча посвящена "гению места" — самому Замоскворечью. Это не просто район Москвы. Это — исторический персонаж, миф, поле пересечения эпох и судеб.

Участвуют:

Алексей Гинтовт — художник, который живёт в Замоскворечье. Его живопись — это диалог с русской историей и архитектурой.

Игорь Караулов — поэт, родившийся и выросший в этих переулках. Он знает запах Ордынки с детства.

Владимир Казаков — писатель, автор книг о Москве, исследователь городской ткани.

Каждый из трёх спикеров — не просто докладчик, а носитель своего уникального "ордынства".

Какую роль сыграло Замоскворечье в русской истории. В чём его дух? Каким этот район был, каким стал и что потерял за последние десятилетия? Замоскворечье не просто место на карте — это перекрёсток имён и судеб: Иван III и Александр Островский, Лжедмитрий и Сергей Есенин, Доменико Трезини и Юрий Трифонов… Несметное число сюжетов, которые до сих пор ждут своего осмысления.

Замоскворечье неисчерпаемо. Начнём исследование 15 мая!

17 мая — "Краснопевцева и ДРУЗЬЯ": арт-фолк

Жанр: Концерт. Музыкальный кроссовер (арт-фолк). Малый зал Театра на Малой Ордынке

Малый зал превратится в пространство музыкального кроссовера: арт-фолк проект "Краснопевцева и ДРУЗЬЯ" соединит народную песню с академической виолончелью.

Кроссовер — это не про машины. Это про пересечение миров, которые раньше казались несовместимыми. 17 мая на сцене Малого зала вы станете свидетелями смелого эксперимента.

Таисия Краснопевцева — голос, укулеле

Андрей Березин — виолончель

Ярослав Сродных — виолончель

Три музыканта. Три голоса. Три мировоззрения.

В основе — русская традиционная песня и академическая инструментальная музыка. Казалось бы, классика и аутентичный фольклор веками существовали параллельно, почти не пересекаясь. Но мы живём в удивительное время, когда далёкие миры могут не просто взаимодействовать, а сливаться в единое целое, рождая новые формы.

Что говорят сами музыканты:

"Мы делаем то, что любим, бережно относимся к своим слушателям и к материалу, с которым работаем. Наша музыка искренняя и изящная, прекрасная в своей эстетике, но понятная абсолютному большинству, поскольку в её основе лежит древняя традиция, глубоко "зашитая" в любом человеке. Как это работает, мы не знаем, но после концертов люди уходят очищенные и умиротворённые — как после созерцательного отдыха на природе".

Русская песня + академическая виолончель = новая музыка.

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЭТИ ДВА ВЕЧЕРА?

Общий корень: поиск подлинного, глубинного, того, что не устаревает.

"Триалог" — про осмысление места, в котором мы живём. Про историю, которая становится личной. "Краснопевцева и ДРУЗЬЯ" — про звуковую память, про то, как древняя традиция обретает новое дыхание через академическую культуру.

Оба события — про свободу мысли, свободу звука, свободу от штампов.