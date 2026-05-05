Театр Модерн везет в Санкт-Петербург 5 спектаклей и арт-лекцию

Впервые Московский драматический театр "Модерн" под руководством заслуженного артиста РФ Юрия Грымова едет с большими гастролями в Санкт-Петербург.

Сцена из спектакля театра Модерн

С 13 по 19 мая в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской "Модерн" сыграет 5 спектаклей: "Война и мир. Русский Пьер", "Скотный двор", спектакли трилогии "Антихрист и Христос" — "Петр I", "Леонардо", "Иуда".

"Война и мир. Русский Пьер" - масштабная постановка при участии знаменитого Государственного Хора имени А. В. Свешникова. 423 костюма, 70 артистов, живое исполнение хора и полное погружение в роман Льва Толстого! В спектакле сохранены все основные сюжетные линии произведения, акцент сделан на истории Пьера Безухова, его превращении из западника в русского патриота.

"Скотный двор" — один из бестселлеров театра, спектакль по знаменитому произведению Дж. Оруэлла. Насыщенные актерские работы, оригинальные художественные, световые решения.

"Петр I" - масштабный исторический спектакль об эпохе правления русского царя. Истинно русский дух, погружение в нравы и традиции петровских времен. Какое наследие оставил Петр потомкам? Как складывались его отношения с сыном?

"Леонардо" - спектакль о великом Леонардо да Винчи, гении, чьи произведения окутаны тайной по сей день. Спектакль переносит зрителей в эпоху Ренессанса, на сцене оживают Тайная Вечеря, Джоконда, знаменитые творения мастера. Постановку отличают уникальные художественные решения и сценография. В роли Леонардо да Винчи — заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин.

"Иуда" - третий спектакль из трилогии "Антихрист и Христос", режиссер Юрий Грымов обращается к самому известному предательству в истории, рассуждая на тему человека, милосердия, времени. Христос, Мария Магдалена, Понтий Пилат … что значат эти имена в мировой истории?

"Я бы хотел, чтобы практика таких гастролей в северную столицу стала для нас постоянной, и мы могли показать петербуржцам наши премьер", — заявил Юрий Грымов.

Помимо спектаклей в рамках гастролей Юрий Грымов представит петербуржцам авторскую арт-лекцию "Вызов: эпоха Возрождения" о феномене Ренессанса, великих Мастерах и тайнах происхождения мировых шедевров того времени.