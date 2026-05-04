Театр Ромэн в юбилейный сезон представит Цыганку Азу

Культура

16 мая в 18:00 и 29 мая в 19:00 на сцене Театра "Ромэн" состоится первый показ пронзительной постановки "Цыганка Аза" (12+).

Театр Ромэн
Фото: Пресс-служба театра Ромэн by Евгений Чесноков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Театр Ромэн

За свою историю, длиной в 95 лет, единственный в мире репертуарный цыганский театр несколько раз обращался к известному сюжету. Новую версию пьесы Михаила Старицкого написала артистка театра Радмила Богданова, над её воплощением работает творческая группа во главе с режиссёром-постановщиком Николаем Лекаревым.

Фабула развивается на фоне драматических обстоятельств — два цыганских рода веками не ладят. Несмотря на это, кузнец Ардо и девушка Лета решают быть вместе, наперекор обычаям своих общин. После дерзкого побега они селятся в заброшенной конюшне и живут в бедности. В табор возвращается Стэво — отец гордой цыганки Азы. Он провёл много лет на каторге и намерен отомстить тому, кого считает виновным в смерти своей жены. Его путь ведёт к Ардо. Аза, которая давно и безответно любила кузнеца, оказывается перед выбором: попытаться спасти его или остаться верной своему роду.

"Цыганка Аза" - это красивая постановка в духе самых ярких сюжетов самобытной цыганской культуры. Это история о трёх сердцах, сгорающих в пламени одного выбора. О цене, которую приходится платить за любовь и верность. О мести, которая не приносит покоя, и о жертве, которая становится единственным способом обрести свободу. Это спектакль, где испытываются на прочность законы крови, долга и человеческого достоинства.

На сцену выходят: Анжела Лекарева, Артур Богданов, Стэфэн Джелакаев, Николай Лекарев, Николай Лекарев-мл., Ольга Жемчужная, Патрина Шаркози, Артур Булдыженко, Сергей Сураков, Роман Грохольский, Радмила Богданова, Мадина Дубаева, Артур Лекарев, Стэфэн Джелакаев, Александр Рубенчик, Дарья Байдак, Нина Муштакова, Валерия Янышева, Сергей Богданов, Мануэль Джелакаев, Наталья Лекарева, Ольга Сличенко, Дана Туманская, Борис Василевский, Валерий Басов и другие.

Творческая группа спектакля: режиссёр-постановщик Николай Лекарев, режиссёр Николай Лекарев-мл., художник-постановщик Анастасия Романцова, художник по костюмам Мария Манюк, художник по свету Олег Козлов, балетмейстер Анжела Лекарева.

"Цыганка Аза" (12+), премьера спектакля, 16 мая, 18:00, 29 мая, 19:00, продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом, Театр "Ромэн", Ленинградский просп., 32/2

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
