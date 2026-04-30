Проект Маяковский в Театре на Малой Ордынкея — яркое современное переосмысление поэзии и революционной эпохи

Культура

1 мая в Театре на Малой Ордынке состоится показ одного из лучших спектаклей репертуара театра: "Маяковский". Городской мюзикл.

Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Маяковский
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under public domain
Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Маяковский

Это не скучная биография, рассказанная строгой учительницей на уроке литературы. И не литературно-музыкальная композиция для консерваторов. Это рэп-баттл с веком, революция в ритме джаза и рока.

Композитор Алексей Шошев взломал классику, режиссер Александр Рыхлов (тот самый, кто в театре Алексея Рыбникова собирает аншлаги на "Юноне" и "Авось") выворачивает время наизнанку.

"Маяковский" — спектакль-исповедь: без вымысла, без вранья, с мощной хореографией и живыми голосами. Голосами эпохи.

Это история про того, кто со всей силой своего громоподобного голоса прокричал: "светить — и никаких гвоздей!" Про того, кто придумал новый мир, но не вписался в него сам. Про глыбу, любовь, предательство и поэтическую битву, от которой закипает кровь.

Всё - правда. Ни одного выдуманного слова. Только стихи, письма, воспоминания Лили Брик и самого Владимира Владимировича поэта, который стал классиком, ненавидя классику. Человека, который построил новый мир, но не нашел в нем ничего, кроме пули в сердце.

Дата выбрана не случайно. 1 Мая — День солидарности трудящихся. День революции. День ПервоМАЯ. День МАЯковского. Не просто дата — символ. Не совпадение - "Маяк".

Приходите 1 мая бунтовать, любить и чувствовать, как бьется сердце XX -го века. И как отзывается в XXI-м.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
