Праздник русской культуры Традиция возвращается в Москино 20–21 июня и объединяет поклонников литературы и музыки

24 апреля в РИА Новости состоялась пресс-конференция, посвященная проведению 20-21 июня в кинопарке "Москино" ХI фестиваля "Традиция". Авторами идеи фестиваля стали художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

Традиция — это семейный фестиваль под открытым небом, праздник для интеллектуалов и меломанов, поклонников поэзии и театра, умных родителей и любознательных детей. Основной задачей фестиваля является популяризация русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни.

"Традиция" — место, где возрождается важный диалог о связи с историей, предками, корнями и традициями, составляющими основу русской культуры. Фестиваль объединяет музыкантов, поэтов, писателей, мастеров ремесел, артистов и исследователей, которые делятся своим творчеством, знаниями и навыками со зрителями. Фестиваль представит более 100 событий: концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для взрослых и детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня.

В этом году фестиваль впервые пройдет в Кинопарке "Москино".

В программе: концерты групп "Любэ", Ay Yola, "Пелагея", "Мирави", "Хвоя", "Калинов мост", "Джанго", "Тетрактис", "Таисия Краснопевцева и друзья", Хора Данилова монастыря, выступления солисток театра "Новая опера" Елены и Ольги Терентьевых, легендарного собирателя русского фольклора Сергея Старостина, семьи Боджгуа, Евгении Смольяниновой, Елены Фроловой, Победного хора. Проект Захара Прилепина "Тума поет" будет посвящен казачеству и объединит "Казачий Кругъ", "Лампасы", "Талан".

На фестивале традиционно будет много поэзии: встречи с современными поэтами Марией Ватутиной, Игорем Карауловым, Анной Ревякиной, Анной Долгаревой, Алексеем Шмелевым, Натальей Тебелевой, Олесей Николаевой и прот. Владимиром Вигилянским и другими.

Зрителей ждет разнообразная театральная программа: в декорации "Театра Гонзаги" можно будет увидеть моноспектакли Елены Захаровой, Ольги Кабо, "Руслан и Людмила" в исполнении Анны Большовой и Ансамбля исторических инструментов Les Moscovites, специальный проект Театра на Малой Ордынке "Взвод" — диалог поэтов 18-го и 19-го века и поэтов современных.

О современном искусстве и Традиции будут беседовать с крупными музыкантами, литераторами, культурологами Эдуард Бояков, Захар Прилепин и народный артист России Валентин Клементьев. Среди участников: писатели Павел Басинский, Андрей Рубанов, музыканты Елена Фролова, Сергей Старостин.

"АвтоКиноВыставка Вадима Задорожного" станет пространством для разговора о советском искусстве. Известный историк Герман Артамонов прочитает лекцию о феномене советского человека, культуролог, основатель фестиваля уличного искусства Stenograffia Евгений Фатеев — о советском искусстве. А проект "Советской песни Атлантида" представит творчество советских композиторов 1950–1970-х годов.

Традиционно большое внимание уделено детскому досугу. Маленьких гостей ждет насыщенная и разнообразная программа: на Ярмарочной площади развернется площадной театр — спектакли "Аленький цветочек", "Муха Цокотуха", "Куклы из чемодана", "Петрушка", "Старая добрая сказка", "Чудо-юдо" и другие. В Парке Сказок будут водить хороводы, играть, создавать поделки из соломы, матрешек из фетра, плести косы, венки из полевых цветов, расписывать деревянные ложки и открывать для себя уникальные инструменты народной музыки.

На Соборной площади Кинопарка "Москино" раскинется "Город мастеров": кузня, кожевенная мастерская, гончарное дело, кожевенная мастерская, резьба по дереву, валяние из шерсти и тд.

В программе также показы коллекций русских дизайнеров, которые работают с темой русского культурного кода и дизайн-маркет.

Полная афиша фестиваля будет объявлена 14 мая.

Захар Прилепин, писатель, политический и общественный деятель, филолог, публицист, создатель фестиваля:

Фестиваль "Традиция" с самого начала предугадал общенациональную повестку. Десять лет назад мы находились в центре процессов, которые затем охватили всю страну. Сегодня мы переводим фестиваль в новое качество: соединяем ту часть культуры, что пока занимает окраинное положение, с той, что уже по заслугам стала голосом народа. Они должны встретиться. Я вижу в этом образ наших главных праздников — Дня России, 9 Мая, Нового года. Без мишуры и наносного, без искусственных и безликих образов. С настоящими женщинами и мужчинами, настоящей русской песней, настоящей болью".

Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, создатель фестиваля:

"Традиция" — это живое творчество, которое мы можем взять из прошлого в будущее. У меня есть дети и внуки, и я мечтаю, чтобы они пели русские песни. Вопрос, какие именно, я должен решать уже сегодня. Мои дети знают и любят Таисию Краснопевцеву — значит, они сохранят этот культурный код. Они пронесут привычку относиться к корневой культуре не как к музею, а как к чему-то совершенно сегодняшнему и современному.

На фестивале мы уделяем каждому событию одинаковое внимание. Думаю, зрители за это и полюбили наше событие. Участники фестиваля живут внутри русской культуры. Они не притворяются и органичны в своем творческом проявлении. Принцип программы — максимально открыть сердце и показать, что "Традиция" с нами всегда".

Ситора Даргель, заместитель генерального директора АНО "Кинопарк" по событийному маркетингу:

"Мы очень рады, что в этом году натурные площадки кинопарка станут "живыми декорациями" для концертов и спектаклей фестиваля "Традиция", и позволят погрузится в незабываемую атмосферу русских традиций. В кинопарке фестиваль "Традиция" представит более 100 событий: поэтические перфомансы, лекции и беседы, театрализованные представления для взрослых и детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы. Кинопарк объединяет профессионалов, любителей кино и семьи в едином культурном пространстве".

Возрастное ограничение: 0+

Даты и время: 20 — 21 июня, 11:00 — 22:00

Сайт фестиваля: traditionfestival.ru

