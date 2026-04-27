В театре Модерн сыграют драмеди про понты и дорогие автомобили

Культура

30 апреля в Московском драматическом театре "Модерн" состоится показ одного из самых оригинальных спектаклей режиссера Юрия Грымова "Кладбище понтов".

Сцена из спектакля театра Модерн Кладбище понтов
Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain
Главные герои постановки — автомобили: Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс, Ламборгини, Ягуар — крутые иномарки с человеческими чертами, амбициями и слабостями, страстями и страхами. Железным персонажам свойственно буквально всё, что есть в каждом из нас: они уверенно "жмут на газ", доказывая друг другу свою крутизну. А в реальности груда фирменного железа — люди без кожи — милые, смешные и беззащитные, точно такие, как все мы вне посторонних глаз.

В созвездии блистательных образов, уморительно смешных и пронзительных, появится самая яркая звезда автопрома, которая поможет героям правильно "выжать сцепления и переключить передачу" — Старушка Тойота в исполнении заслуженной артистки Анны Каменковой не даст героям съехать с верного пути.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Кладбище понтов” — мужской спектакль с добрым женским сердцем. Он подарит зрителям то, что необходимо каждому — осознание любви и добра в этом одиноком, быстро меняющемся мире".

Автомобильная тема в исповедальном жанре раскрыта с помощью тонкого юмора, яркой сценографии и отменного плей-листа.

Режиссер-постановщик: Юрия Грымов.

В главных ролях:

  • Анна Каменкова,
  • Александр Борисов,
  • Вадим Пинский,
  • Алексей Баранов,
  • Александр Жуков,
  • Александр Горелов,
  • Алексей Багдасаров,
  • Юрий Анпилогов,
  • Маина Чижевская,
  • Александр Толмачев,
  • Александра Богданова

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
