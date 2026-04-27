Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Газпромбанк объединил ответственный бизнес БРИКС на Платформе по устойчивому развитию
Солнце превращает популярные бьюти-процедуры в риск: кожа отвечает ожогами и пятнами
Весеннее обновление дорог: где в Петербурге придется искать пути объезда до конца мая
Работодатель зовет на стажировку вместо трудоустройства: кандидат рискует стать бесплатной силой
Опасная архитектура: исторический памятник на Волжской набережной остался без ремонта
Этот напиток тормозит похудение сильнее сладкого: вес может встать даже на строгой диете
Вторая жизнь исторического центра: как изменится улица Нахимсона в Ярославле
Кузнечики на Луне: NASA признало провал старых методов и ставит всё на рой дронов

Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове

Культура

2 мая в 18:00 (мск) в Московском Молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева состоится премьера спектакля "Лермонтов. …Про любовь мне сладкий голос пел…".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра is licensed under public domain
Афиша спектакля ММТ о Михаиле Лермонтове

Автор: М. Ю. Лермонтов

Постановка: С. В. Спесивцев

Рассказывает режиссер-постановщик Семен Спесивцев, чьи спектакли "451 градус по Фаренгейту", "Снегурочка" и "Капитан Немо" стали культовыми среди современной молодежи:

"Спектакль соткан как бы из нескольких литературных частей-составляющих: здесь органично пересекаются стихи поэта разных периодов его жизни, а в качестве драматической части мы взяли нетипичное для классика сатирическо-юмористическое произведение "Тамбовская казначейша". А третья литературная составляющая часть спектакля — биографическая, где мы рассказываем о судьбе автора.

Наш театр, которому скоро исполнится 40 лет, постоянно доказывает своими работами, что классика — это совсем не скучно, это очень интересно, это очень увлекательно, это очень полезно для душевного равновесия. Приходите на премьеру, обещаю, что вы по-новому откроете для себя выдающегося русского поэта Михаила Лермонтова, еще и как художника — некоторые из его картин мы используем в постановке. Роль Лермонтова исполняет молодой, но очень талантливый актёр Андрей Кузьмин. В других ролях заняты Станислав Никулин, Артём Аксёнов, Маргарита Никулина, Татьяна Жильцова и другие артисты нашего театра".

14+

Продолжительность спектакля — 1 час 30 мин без антракта

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Мир. Новости мира
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове
Газпромбанк объединил ответственный бизнес БРИКС на Платформе по устойчивому развитию
Шашлычный сезон давит на рельсы: РЖД добавляет тысячи рейсов между столицами на майские
Невероятный предел возможностей: какие существа развивают запредельные скорости для выживания
10 упражнений для ромбовидных мышц, которые мгновенно улучшают осанку и силу спины
Секреты живого женского счастья: пересадка спатифиллума, которая меняет всё
Солнце превращает популярные бьюти-процедуры в риск: кожа отвечает ожогами и пятнами
Весеннее обновление дорог: где в Петербурге придется искать пути объезда до конца мая
Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем
