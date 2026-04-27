Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове

2 мая в 18:00 (мск) в Московском Молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева состоится премьера спектакля "Лермонтов. …Про любовь мне сладкий голос пел…".
Автор: М. Ю. Лермонтов
Постановка: С. В. Спесивцев
Рассказывает режиссер-постановщик Семен Спесивцев, чьи спектакли "451 градус по Фаренгейту", "Снегурочка" и "Капитан Немо" стали культовыми среди современной молодежи:
"Спектакль соткан как бы из нескольких литературных частей-составляющих: здесь органично пересекаются стихи поэта разных периодов его жизни, а в качестве драматической части мы взяли нетипичное для классика сатирическо-юмористическое произведение "Тамбовская казначейша". А третья литературная составляющая часть спектакля — биографическая, где мы рассказываем о судьбе автора.
Наш театр, которому скоро исполнится 40 лет, постоянно доказывает своими работами, что классика — это совсем не скучно, это очень интересно, это очень увлекательно, это очень полезно для душевного равновесия. Приходите на премьеру, обещаю, что вы по-новому откроете для себя выдающегося русского поэта Михаила Лермонтова, еще и как художника — некоторые из его картин мы используем в постановке. Роль Лермонтова исполняет молодой, но очень талантливый актёр Андрей Кузьмин. В других ролях заняты Станислав Никулин, Артём Аксёнов, Маргарита Никулина, Татьяна Жильцова и другие артисты нашего театра".
14+
Продолжительность спектакля — 1 час 30 мин без антракта
