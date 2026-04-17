В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр

14 апреля в Московском театре Всеволода Шиловского состоялся премьерный показ литературно-музыкального вечера "Булгаков с музыкой", приуроченного к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова.

Сцена из постановки Московского театра-студии Всеволода Шиловского Булгаков с музыкой
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under public domain
Был заявлен новый жанр — документально-музыкальный театр, в котором создатели постановки смогли оживить и озвучить судьбу писателя с помощью историй из его жизни и классической музыки под настроение этих историй. Булгаков — мастер слова и любитель оперы — предстал не монументальной фигурой литературного классика, а простым человеком, чья биография при этом полна драматизма, любви и трагедий.

"Автор решил, что пора начинать", — с этих слов начал постановку журналист, радиоведущий, руководитель продюсерского центра Всероссийского движения "Вдохновители" Денис Лизин. В белых перчатках на чёрной сцене, как будто из архивов, он выставлял для зрителей во время рассказов книги и фотографии Булгакова, рукописные главы его произведений, доносы, газетные вырезки и анонимные рецензии на его творчество, подтверждая этими артефактами документальность историй о писателе.

Для московского театр Всеволода Шиловского литературно-музыкальный вечер "Булгаков с музыкой" стал театральным экспериментом, организованным для тех, кто хочет познакомиться с Булгаковым по-своему и по-новому: получить ответы на вопросы "как", "почему", откуда" и "ради чего", понять мотивы его творчества, откуда появились его легендарные сюжеты и персонажи, из чего рождались мудрые, красивые, смешные и горькие реплики его героев. Также документальные истории о Булгакове, как живую книгу о нём, по главам озвучивали классические произведения и показывали фотографии, сделанные в стиле немого кино.

В основе литературно-музыкального вечера — 7 историй, охватывающие ключевые моменты жизни и творчества Михаила Булгакова. Зрители узнали, увидели и услышали о его детстве и домашних спектаклях, где зародилась любовь к музыке, литературе и театру; о военных буднях врача и мобилизациях в годы Первой Мировой и Гражданской войн; о трагическом периоде морфинизма и подвиге его первой жены Татьяны Лаппа, которая его спасла; о работе в газете "Гудок" в легендарной команде с Ильфом, Петровым, Олешей, Бабелем и Катаевым; об истории создания и прототипах повести "Собачье сердце" и первом доносе на писателя; о встрече со своей главной музой — Еленой Шиловской, сложной судьбе романа "Мастер и Маргарита", сожжении его первого варианта и последующем триумфальном возвращении произведения к читателю через четверть века.

Музыкальную историю Михаила Булгакова создал ансамбль солистов новой академической музыки "Трагиком/Tragicome#" — лауреаты международных конкурсов Диана Кемельман (скрипка) и Александр Антонов (клавишные). Их живое исполнение и иллюстрировало, и эмоционально усиливало каждую историю. Булгаков звучал под элегантное "Размышление" Жюля Массне, драматичную "Чакону" Витали, пронзительное "Танго" Альфреда Шнитке, лирический "Морген" Рихарда Штрауса, а также сочинения Фаустаса Латенаса, Эдварда Грига и Оливье Мессиана.

"Булгаков с музыкой" стал первым показом из будущего цикла подобных литературно-музыкальных вечеров, посвящённых отечественным писателям, и вступлением к нему стал яркий перформанс юной Златы Дусенко, вокалистки и исполнительницы русских народных песен, а также музыканта-инструменталиста Сергея Цимбалова. Их пролог к постановке показал зрителям, что русская народная культура — и есть основа, в которой начинали работать обычные, но очень талантливые люди, ставшие классиками отечественной литературы.

Следующий литературно-музыкальный вечер "Булгаков с музыкой" в новом жанре "документально-музыкальный театр" состоится 14 мая в 20 часов в Московском театре Всеволода Шиловского.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
