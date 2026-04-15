Юрий Грымов выпускает спектакль про Матрешек в обновленной редакции

18 апреля в Московском драматическом театре "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Матрешки-кудапрешки". Это обновленная версия более ранней постановки режиссера под названием "Матрешки на округлости Земли" с участием народной артистки РФ Лики Нифонтовой.

Это трогательная история о самых обыкновенных женщинах — матерях, женах, любимых. Режиссер Юрий Грымов собрал их со "всей округлости Земли", чтобы открыть перед зрителями тонкий, светлый, очень сильный и одновременно хрупкий мир женской души. У каждой героини — своя непростая история, но все вместе они готовы сражаться за своих родных до конца жизни. И даже — после нее! На долю главных героинь выпадает много испытаний, но "матрёшки" справятся со всеми трудностями, ведь Бог всегда на стороне женщин!

Создатели обещают захватывающий сюжет, искрометный юмор и много музыки. На сцене театра прозвучит настоящий гимн любви к русским женщинам!

Режиссёр Юрий Грымов.

В ролях:

народная артистка РФ Лика Нифонтова,

Валерия Королева, Мария Орлова,

Надежда Меньшова,

заслуженный артист РФ Леонид Трегуб,

Александр Горелов,

Алексей Багдасаров,

Шамиль Мухамедов,

Богдан Щукин

и др.