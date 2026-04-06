Заглянуть в зеркало общества — спектакль по роману, где иллюзии размываются под светом ярких костюмов и завораживающей музыки

"Самое надежное лекарство от иллюзий — взгляд в зеркало".

Олдос Хаксли Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain Сцена из спектакля театра Модерн О дивный новый мир

10 апреля в Московском драматическом театре "Модерн" покажут мировой бестселлер, спектакль по книге Олдоса Хаксли "О дивный новый мир".

Юрий Грымов представляет свой режиссерский взгляд на знаменитый роман-антиутопию. Перед зрителями разворачивается история об идеальном обществе, где люди не знают забот и печалей, а жизнь каждого строго регламентирована и состоит из сплошных удовольствий. В этом "дивном новом мире" искусство и наука ничего не значат, человечеством управляют технологии. Здесь никто не жаждет свободы…Никто, кроме Дикаря. Он не согласен жить по таким правилам! Он хочет любить, испытывать душевную боль, он жаждет свободы греха и свободы раскаяния.

Яркий, масштабный спектакль "О дивный новый мир" — это великолепные костюмы и декорации, завораживающая музыка, глубокие диалоги и звездный состав актеров. Роль Линды исполняет заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова, а роль правителя Монда — заслуженный артист России Игорь Яцко.

"Модерн" стал первым российским театром, получившим права на постановку этого бестселлера Олдоса Хаксли.

Режиссёр: Юрий Грымов.

В главных ролях:

Анна Каменкова,

Игорь Яцко,

Александр Толмачёв,

Сергей Аронин,

Маина Чижевская,

Алексей Багдасаров,

Роман Зубрилин,

Мария Кондратова

и др.