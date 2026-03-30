Живая история на сцене: спектакль Царский путь соединяет прошлое и настоящее через стихи и драму

Культура

16 апреля на Малой сцене Театра на Малой Ордынке состоится премьера спектакля "Царский путь". Это уникальный проект, в котором действие, разворачивающееся на сцене по всем правилам театрального искусства, сочетается с комментариями протоиерея Артемия Владимирова, священнослужителя, проповедника и поэта. Именно стихи отца Артемия, посвященные венценосной семье Романовых, вдохновили Ларису Бравицкую на создание пьесы, которая стала литературной основой спектакля. Живое слово священника, звучащее между сценическими эпизодами, каждый раз — остро, импровизационно, актуально. Отец Артемий своими комментариями связывает две реальности — художественную, где роли императора, его жены и детей играют артисты, и сегодняшнюю.

К спектаклю Тетра на Малой Ордынке Царский путь
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under public domain
"Царский путь" продолжает курс на историческую тему, заявленную Эдуардом Бояковым в масштабном спектакле "Соборная площадь", посвященному эпохе Смутного времени. "Царский путь" погружает публику в не менее турбулентную эпоху — революции 1917 года и начала гражданской войны. Документальность и историчность, интегрированы в выразительный видеоряд. Стильный Серебряный век и трагические "окаянные дни" — лишь один шаг разделяет эти эпохи.

Эдуард Бояков, художественный руководитель театра:

Мы строим новый репертуар в Театре на Малой Ордынке и осознаем, что репертуар — это сложная палитра, мозаика разных тем, энергий, жанров, течений. Это как реки, впадающие в огромный океан. Одним из таких течений, наряду с музыкальным театром, современной драматургией, классикой, спектаклями для детской и семейной аудитории, является история России. Исторический вектор для нас — важнейший. Речь не только об исторической науке, а, прежде всего, о галерее портретов, художественных образов. Мы вплотную подошли к этому методу, когда начали работать над спектаклем "Соборная площадь". Затем эту линию продолжил спектакль о Столыпине. И вот теперь в нашем репертуаре появится спектакль, посвященный семье Николая Второго. Все это — "ожившие страницы русской истории", которые мы, безусловно, будем листать и дальше.

Одна из героинь спектакля — сестра императрицы Елизавета Федоровна, основательница Марфо-Мариинской обители, находящейся рядом с Театром на Малой Ордынке.

Эдуард Бояков, художественный руководитель театра:

Марфо-Мариинская обитель для нас — безусловная святыня. Построенная не так давно, в прошлом веке, она связывает нас с трагичной биографией двух сестер. Одна, Александра Федоровна, расстреляна вместе с мужем, Николаем II и детьми в Екатеринбурге. Другая, Елизавета Федоровна, похоронив убитого на ее глазах мужа, главы города Москва, пришла в тюрьму на следующий день, чтобы простить убийцу. А через несколько лет сама стала мученицей. Елизавете Федоровне удалось не только стать примером милосердия, но при этом создать икону стиля того времени. В Европе тогда был пик моды на русское — дягилевские "Русские сезоны", русские художники, композиторы, артисты, хореографы становились мировыми звездами. И вот здесь, на Ордынке, возник храмовый комплекс, который был спроектирован Алексеем Щусевым и расписан Михаилом Нестеровым. Для меня это самый знаковый объект в русском Серебряном веке. Ни один музей, ни один театр не обладает таким эстетическим совершенством. И это совершенство связывает нас с подвигом, который совершили царственные страстотерпцы.

Спектакль показывает членов царской семьи в их будничных заботах, без лишнего пафоса. Мы видим не коронованных особ, а любящих мужа и жену, нежных, но строгих родителей, влюбляющихся девушек. Но на всех них лежит печать священного долга и достоинства.

Спектакль "Царский путь" — это смелый эксперимент. Внедрение в сюжетную канву прямой речи священнослужителя — беспрецедентный опыт на театральной сцене, цель которого — создать образ идеальной семьи.

В спектакле вместе с опытными артистами труппы Театра на Малой Ордынке, играют юные ученики детской театральной студии "Спутник". Преемственность и традиция, вовлечение молодого поколения в мир истинных духовных ценностей — важные аспекты новой репертуарной политики Театра на Малой Ордынке.

В спектакле заняты: Валентин Клементьев, Татьяна Шалковская, Никита Кашеваров, Клим Кривоносенко, Никита Стругачев, Григорий Колчак, Егор Косик, Артемий Пильстров, Маргарита Луцкая, Елизавета Лямцева, София Мишукова, София Пчелинцева, София Дуганова, Ева Бабичева.

Режиссер-постановщик Валентин Клементьев

Художник-постановщик Константин Розанов

В спектакле принимает участие протоиерей Артемий Владимиров.

Премьера 16 апреля 2026 года.

Театр на Малой Ордынке, Малый зал. Начало в 19.00

Возрастной ценз: 12+

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
