Корабль возвращается домой: Георгий Долмазян представит премьерный спектакль в Театре МОСТ

6 апреля, а также 13 и 14 мая в 19:00 на Основной сцене Театра "МОСТ" пройдут премьерные показы спектакля "Корабль возвращается домой" (16+) — сценической фантазии в духе кабаре 1930-х, вдохновлённой творчеством Эриха Марии Ремарка. Постановку осуществил Георгий Долмазян — автор спектаклей "Дни Турбиных", "Достоевская. Сны Анны" и "Поминальная молитва".

Сцена из спектакля театра МОСТ Корабль возвращается домой
Фото: Пресс-служба театра МОСТ by Михаил Ковалёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корабль-фантом, рассекая сны и явь, растворится в тумане образов легендарного романиста, предлагая зрителю отправиться в путь, где пересечь океан Времени можно, лишь встретив на причале самого себя.

Атмосфера "Трёх товарищей" и темы, волновавшие людей столетие назад, стали основой для исследования современного общества. Исторические декорации — Германия 1920-30-х годов — выбраны как пространство для откровенного разговора о настоящем. Реальные события тех лет позволяют разглядеть день нынешний сквозь толщу времени.

Спектакль "Корабль возвращается домой" обращен к героям, которых режиссер называет "Людьми Возрождения". Главным постулатом для них является мысль: жизнь можно начать заново в любой момент.

Для воплощения идей на сцене Георгию Долмазяну потребовался особый масштаб: отказавшись от камерного психологизма, он выбрал форму эпического ревю, где нашлось место и маститым заслуженным артистам, и среднему поколению, и самым молодым актёрам. В этом спектакле в полной мере отражается любовь постановщика к музыкальному театру, в особенности к жанру кабаре. Музыкальная структура сценического действа выстроена с точностью — здесь работают в неразрывном единстве слово, ритм, такт, движение и жест.

"Жизнь можно начать заново в любой момент. Даже когда корабль твоей судьбы уже растворился в тумане, главное — сделать шаг навстречу самому себе", — говорит режиссёр Георгий Долмазян.

"Корабль возвращается домой" - для тех, кто умеет чувствовать вибрации, идущие со сцены. Кто умеет любить и сопереживать. И не умеет жить без театра.

В числе создателей спектакля: художник-постановщик Андрей Бутяев, звукорежиссер Владислав Кононов, художник по свету Александра Демчева, режиссёр по пластике Владимир Беляйкин, помощник режиссёра Ольга Сычёва.

Актёрская команда спектакля: Александр Хошабаев, Иван Орехов, Евгений Панфёров, Михаил Казаков, Анна Голотова, Анатолий Сафронихин, Владимир Волжин, Наталия Панфёрова, Татьяна Станиславская, Всеволод Гусейнов, Людмила Давыдова, Андрей Михайлов, Ярослав Громенко, Дарья Лопатина, Дарья Белоокая, Софья Асачёва, София Сударикова, Анастасия Кравцова, Валерия Угрехелидзе, Полина Тихомирова, Станислава Старожилова, Анна Максимова.

Страница спектакля на официальном сайте

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
