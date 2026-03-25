В Театре на Малой Ордынке премьера спектакля Столыпин и враги

4 апреля в Театре на Малой Ордынке состоится премьера спектакля "Столыпин и враги". Постановка Валентина Клементьева посвящена личности выдающегося русского политика, премьер-министра российского правительства эпохи Николая II Петра Аркадьевича Столыпина.

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under public domain Спектакль о Петре Столыпине в Театре на Малой Ордынке

Литературная основа спектакля — книга и пьеса известного историка Святослава Рыбаса — содержит достоверные факты и проверенные сведения. Однако спектакль "Столыпин и враги" — не публицистика, а яркое художественное высказывание, в котором огромную роль играет изящное сценографическое решение и исторические костюмы. Центром спектакля является многогранная фигура главного героя — человека сложного, неординарного, в чем-то противоречивого, но при этом абсолютно цельного в своей жизненной, духовной и гражданской позиции.

Эдуард Бояков, художественный руководитель театра:

Петр Столыпин — выдающийся государственный деятель. С каждым годом это становится все более очевидным. Не зря прямо у входа в Белый дом, в здание правительства Москвы, напротив гостиницы "Украина", появляется памятник Петру Аркадьевичу Столыпину, который был убит в Киевской опере. Трудно найти более символичное место. Жизнь Столыпина блестяще описана в выдающейся биографической книге Святослава Юрьевича Рыбаса, вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей". И в книге, и в пьесе, и в нашем спектакле Столыпин предстает, с одной стороны, очень рациональным, ответственным политиком, экономистом, государственным деятелем. Он был настоящим профессионалом, прекрасно разбиравшемся в механизмах работы финансовых институций, железных дорог, производственных корпораций. А с другой стороны, это человек глубоко верующий, который знает ценность семьи, понимает, что такое ответственность за родных и близких. И в этом отношении, он человек искренний, теплый, очень преданный — семье, царю, России. Я рад, что в нашем репертуаре теперь есть такая пьеса, такого автора и о таком человеке.

Заглавную роль в спектакле играет известный артист театра и кино Эдуард Флёров, который задолго до участия в постановке заинтересовался личностью Столыпина и изучал его биографию.

Эдуард Флёров, исполнитель заглавной роли:

Мне всегда импонировала личность Петра Аркадьевича, его отношение к жизни, к жене, к семье, его православная сущность. Поэтому мне был очень близок этот человек. Он никогда не преследовал никакой личной выгоды. Был настоящим бессребреником, пассионарием, абсолютно преданным своему делу, служению, государю, стране. Я, к сожалению, не такой волевой человек, не так силен духом, как Петр Аркадьевич, но по возможности старался передать эти его качества. Сегодня абсолютно своевременно поставить вопрос о политической реабилитации Петра Столыпина. В наши дни не просто стоит вернуться к его реформаторским предложениям, а следует их тщательно и глубоко изучать. В его наследии много идей, которые он продвигал, пытался внедрить. Они заслуживают того, чтобы их воплотить в жизнь. Было бы здорово, если бы наш спектакль прозвучал еще одним голосом, привлекающим внимание к этой выдающейся исторической фигуре, чьи идеи нисколько не утратили своей актуальности.

Спектакль "Столыпин и враги" максимально вписывается в новую репертуарную стратегию Театра на Малой Ордынке. С приходом Эдуарда Боякова в качестве художественного руководителя театр в значительной степени меняет свой эстетический и идейный курс. Спектакль по пьесе Святослава Рыбаса можно назвать "ожившими страницами русской истории". Эта постановка развивает линию исторических спектаклей, которые не просто погружают зрителей в интригующие картины прошлого, но предлагают ключи для понимания поворотных эпизодов предшествующих эпох. Оказывается, что прошлое и настоящее — нераздельны. Что события, разделенные столетиями, зарифмованы. Что принадлежащая Петру Столыпину фраза — "Нам нужна великая Россия!" — сегодня актуальна, как никогда.

В спектакле заняты: Эдуард Флёров, Александра Барышева, Надежда Луцкая, Кирилл Зайцев, Татьяна Шалковская, Анна Большова, Михаил Полосухин, Мария Васильева, Полина Крюкова, Владимир Тягичев, Михаил Клюшкин, Дмитрий Новицкий и др.

Режиссер Валентин Клементьев, художник Константин Розанов.

Премьера 4 апреля 2026 года.

Возрастной ценз: 12+

Театр на Малой Ордынке, Малый зал. Начало в 19.00