Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фура из объявления превратилась в финансовую западню: воронежцы кормят аферистов займами
Психологические травмы загоняют в одни и те же ошибки: почему попытки выбраться не работают
Кухня выдала угарный сюрприз: во Владимире эвакуировали десяток соседей от дыма
В Костроме дресс-код въелся в кожу: в этих профессиях татуировка закрывает двери без объяснений
Работа сама бегает за человеком: за щедрыми предложениями скрывается перекос рынка труда
Татарстан готовится к удару: белая зима может обернуться чёрным апрелем для тысяч домов
Яма на яме: улица Хейкконена в Петрозаводске превратилась в полосу испытаний
Гримёрка превратилась в медпункт: что случилось с Булановой после концерта в Ульяновске
Пальмовое масло оказалось не таким опасным: вот когда оно действительно вредит организму

Шедевр русской классики на сцене Модерна: Юрий Грымов вырастил свой Вишневый сад

Культура

В Театре Модерн отыграли первые премьерные показы "Вишневого сада".

Сцена из спектакля театра Модерн Вишневый сад
Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain
Сцена из спектакля театра Модерн Вишневый сад

Премьера для Модерна — знаковая. Приурочена к 10-летию пребывания Юрия Грымова на посту худрука театра. А, по сути, это спектакль-посвящение всему русскому театру и великим Мастерам театральной сцены.

"Вишневый сад" — это сила русского слова, глубина сердца и души человека. Икона мировой драматургии", — говорит о пьесе режиссер, который ставит Чехова впервые. И по его словам, следует за автором "шаг в шаг, слово в слово". Начало 20 века, смена эпох и миропорядка, старое дворянское имение, "старомодный запах пачулей", еврейский оркестр и даже "многоуважаемый шкаф" — у Грымова всё, как у Чехова. Только цветущего сада давно нет: с самого начала — срубленные деревья, похожие на крик. Чемоданы Раневской пусты: она потеряла все, у нее нет ни Родины, ни сада, ни семьи — в этом доме никто не слышит друг друга. Финал известен.

Авторский текст сохранен полностью с незначительными сокращениями, но оригинальная режиссерская подача делает всем известное произведение чем-то иным, неожиданным, совершенно новым высказыванием. Живая музыка в исполнении ансамбля PROMETHEUS под руководством Михаила Калицкого придает спектаклю особый шарм.

Роль Раневской исполняет заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова, ее мхатовские паузы скажут больше слов. Лопахина, олицетворяющего собой "новые" деньги, исполняет молодой актер "Модерна" Вильдан Фасхутдинов. Заслуженного артиста РФ Дмитрия Бозина зрители увидят в роли неуместного в своей готовности быть радостным и счастливым Семена Епиходова — настоящее перевоплощение для ученика Романа Виктюка, а теперь действующего артиста "Модерна". В роли забытого всеми Фирса трогательный до слез Петр Ступин. Немного улыбок в этот несчастный, затухающий дом Гаевых-Раневских добавят невероятно смешные Вадим Пинский (Симеонов-Пищик), "окающая" Варя в исполнении Марианны Канивец и "фокусница" Марина Дианова в роли Шарлотты Ивановны. Смех сквозь слезы — и у Чехова, и у Грымова.

Как сказал на творческой встрече со зрителями Юрий Анпилогов (Леонид Гаев), для артиста — счастье играть Чехова, его нелепых, абсурдных героев, людей уходящей породы, привыкших жить по принципу "невыносимая легкость бытия".

Для тех, кто следит за творчеством Грымова, появление в репертуаре классического и растиражированного "Вишневого сада" может показаться странным. Сам режиссер признается: до Чехова нужно было дорасти, а "Вишневый сад" для любого режиссера — особый риск. Но именно это произведение Грымов выбирает как посвящение десяти годам в "Модерне", всему русскому театру и лично Петру Наумовичу Фоменко, который, по словам режиссера, изменил его отношение к театральному искусству.

Ближайшие показы спектакля состоятся 29 марта, 4, 12 и 17 апреля.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

  • Людмила Погорелова,
  • Александра Плетнева,
  • Василиса Кашуба,
  • Марианна Канивец,
  • Вильдан Фасхутдинов,
  • Юрий Анпилогов,
  • Дмитрий Бозин,
  • Александр Борисов,
  • Петр Ступин

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Мир. Новости мира
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Мир. Новости мира
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Садоводство, цветоводство
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Тени Йокосуки шепчут о прошлом: Германия и Япония строят правовую базу для войск друг у друга Любовь Степушова Хаос на Ближнем Востоке сорвал планы Брюсселя относительно российской нефти Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Последние материалы
Фура из объявления превратилась в финансовую западню: воронежцы кормят аферистов займами
Психологические травмы загоняют в одни и те же ошибки: почему попытки выбраться не работают
Кухня выдала угарный сюрприз: во Владимире эвакуировали десяток соседей от дыма
В Костроме дресс-код въелся в кожу: в этих профессиях татуировка закрывает двери без объяснений
Работа сама бегает за человеком: за щедрыми предложениями скрывается перекос рынка труда
Татарстан готовится к удару: белая зима может обернуться чёрным апрелем для тысяч домов
Яма на яме: улица Хейкконена в Петрозаводске превратилась в полосу испытаний
Шедевр русской классики на сцене Модерна: Юрий Грымов вырастил свой Вишневый сад
Гримёрка превратилась в медпункт: что случилось с Булановой после концерта в Ульяновске
Пальмовое масло оказалось не таким опасным: вот когда оно действительно вредит организму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.