Шедевр русской классики на сцене Модерна: Юрий Грымов вырастил свой Вишневый сад

В Театре Модерн отыграли первые премьерные показы "Вишневого сада".

Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain Сцена из спектакля театра Модерн Вишневый сад

Премьера для Модерна — знаковая. Приурочена к 10-летию пребывания Юрия Грымова на посту худрука театра. А, по сути, это спектакль-посвящение всему русскому театру и великим Мастерам театральной сцены.

"Вишневый сад" — это сила русского слова, глубина сердца и души человека. Икона мировой драматургии", — говорит о пьесе режиссер, который ставит Чехова впервые. И по его словам, следует за автором "шаг в шаг, слово в слово". Начало 20 века, смена эпох и миропорядка, старое дворянское имение, "старомодный запах пачулей", еврейский оркестр и даже "многоуважаемый шкаф" — у Грымова всё, как у Чехова. Только цветущего сада давно нет: с самого начала — срубленные деревья, похожие на крик. Чемоданы Раневской пусты: она потеряла все, у нее нет ни Родины, ни сада, ни семьи — в этом доме никто не слышит друг друга. Финал известен.

Авторский текст сохранен полностью с незначительными сокращениями, но оригинальная режиссерская подача делает всем известное произведение чем-то иным, неожиданным, совершенно новым высказыванием. Живая музыка в исполнении ансамбля PROMETHEUS под руководством Михаила Калицкого придает спектаклю особый шарм.

Роль Раневской исполняет заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова, ее мхатовские паузы скажут больше слов. Лопахина, олицетворяющего собой "новые" деньги, исполняет молодой актер "Модерна" Вильдан Фасхутдинов. Заслуженного артиста РФ Дмитрия Бозина зрители увидят в роли неуместного в своей готовности быть радостным и счастливым Семена Епиходова — настоящее перевоплощение для ученика Романа Виктюка, а теперь действующего артиста "Модерна". В роли забытого всеми Фирса трогательный до слез Петр Ступин. Немного улыбок в этот несчастный, затухающий дом Гаевых-Раневских добавят невероятно смешные Вадим Пинский (Симеонов-Пищик), "окающая" Варя в исполнении Марианны Канивец и "фокусница" Марина Дианова в роли Шарлотты Ивановны. Смех сквозь слезы — и у Чехова, и у Грымова.

Как сказал на творческой встрече со зрителями Юрий Анпилогов (Леонид Гаев), для артиста — счастье играть Чехова, его нелепых, абсурдных героев, людей уходящей породы, привыкших жить по принципу "невыносимая легкость бытия".

Для тех, кто следит за творчеством Грымова, появление в репертуаре классического и растиражированного "Вишневого сада" может показаться странным. Сам режиссер признается: до Чехова нужно было дорасти, а "Вишневый сад" для любого режиссера — особый риск. Но именно это произведение Грымов выбирает как посвящение десяти годам в "Модерне", всему русскому театру и лично Петру Наумовичу Фоменко, который, по словам режиссера, изменил его отношение к театральному искусству.

Ближайшие показы спектакля состоятся 29 марта, 4, 12 и 17 апреля.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

Людмила Погорелова,

Александра Плетнева,

Василиса Кашуба,

Марианна Канивец,

Вильдан Фасхутдинов,

Юрий Анпилогов,

Дмитрий Бозин,

Александр Борисов,

Петр Ступин

и др.