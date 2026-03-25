Московский театр Всеволода Шиловского представит специальную программу в честь Дня театра: экскурсии, кинопоказы и онлайн-трансляции

В преддверии профессионального праздника Московский театр Всеволода Шиловского подготовил для зрителей серию событий, объединенных общей целью — сохранением памяти об основателе и художественном руководителе театра, народном артисте РСФСР Всеволоде Шиловском — и данью уважения к одному из любимых авторов мастера — Михаилу Булгакову, 135-летие которого страна будет отмечать в этом году.

26 марта в 17:30 театр на Петровке, 17, стр. 2 приглашает гостей на экскурсию-путешествие по биографии и творчеству основателя театра. Экскурсовод Юлия Косова расскажет о пути от дерзкого студента до признанного мастера сцены, а руководитель музея "Садовое кольцо" Денис Ромодин раскроет детали эпохи, в которую создавалась бессмертная чеховская пьеса "Дядя Ваня". Кульминацией вечера станет показ телеверсии одноименного спектакля в постановке Всеволода Шиловского, где режиссер исполнил роль профессора Серебрякова. Это уникальная возможность увидеть игру мастера в стенах его родного театра. Вечер продлится 3,5 часа с антрактом.

27 марта, в Международный день театра, в полночь в VK-сообществе театра состоится прямая трансляция спектакля "Дядя Ваня" (16+). Эта запись, сделанная в последний год жизни Всеволода Шиловского, станет своеобразным мостом между поколениями зрителей.

В постановке заняты: Глеб Гузей (Войницкий), Александр Гурьянов (Астров), Анна Чепенко (Елена Андреевна), Мадина Дасаева (Соня), Виктория Пархоменко (Войницкая), Елисей Смолин (Телегин), Евгения Ядрец (няня Марина). Роль профессора Серебрякова — эгоистичного главы семейства, вокруг которого разворачивается драма отчаяния и неудовлетворенности жизнью, — исполнил сам Всеволод Шиловский.

Зрители смогут погрузиться в атмосферу чеховской усадьбы, где каждый герой одинок, а напряжение между ними приводит к роковым последствиям. Проект "КиноТеатр Всеволода Шиловского" для учеников и поклонников артиста стал возможностью остановить мгновение и данью памяти учителю.

С 27 марта по 5 апреля в официальном VK-сообществе театра стартует серия постов-историй, посвященных Михаилу Булгакову — одному из самых любимых авторов Всеволода Шиловского.

Создатели программы отмечают, что интерес к фигуре писателя не случаен и не привязан к юбилейной дате. Как выяснилось в ходе работы над литературно-музыкальной постановкой "Булгаков с музыкой", классика и основателя театра связывает удивительная "некнижная" история — через Елену Сергеевну Шиловскую (в замужестве Булгакову).

"Сам Всеволод Николаевич так и говорил: "Мы связаны не через Булгакова, а через историю", — делятся в театре.

Посты-рассказы о жизни писателя подготовят зрителей к премьере — литературно-музыкальному вечеру "Булгаков с музыкой" от авторов: журналиста, радиоведущего, руководителя Продюсерского центра Всероссийского движения "Вдохновители" Дениса Лизина и лауреатов международных конкурсов Дианы Кемельман (скрипка), Александра Антонова (фортепиано). Даты предпремьерных показов — 14 апреля и 14 мая в 20:00.