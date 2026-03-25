Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мигрень превращает день в испытание: привычные продукты оказались главными триггерами
США и Эквадор стёрли с лица земли ферму, выдав её за тренировочный лагерь наркокартелей
Лес перестаёт быть фоном: Коми превращает агротуризм в новую экономику с жёстким отбором
Фура из объявления превратилась в финансовую западню: воронежцы кормят аферистов займами
Психологические травмы загоняют в одни и те же ошибки: почему попытки выбраться не работают
Кухня выдала угарный сюрприз: во Владимире эвакуировали десяток соседей от дыма
В Костроме дресс-код въелся в кожу: в этих профессиях татуировка закрывает двери без объяснений
Работа сама бегает за человеком: за щедрыми предложениями скрывается перекос рынка труда
Татарстан готовится к удару: белая зима может обернуться чёрным апрелем для тысяч домов

Московский театр Всеволода Шиловского представит специальную программу в честь Дня театра: экскурсии, кинопоказы и онлайн-трансляции

Культура

В преддверии профессионального праздника Московский театр Всеволода Шиловского подготовил для зрителей серию событий, объединенных общей целью — сохранением памяти об основателе и художественном руководителе театра, народном артисте РСФСР Всеволоде Шиловском — и данью уважения к одному из любимых авторов мастера — Михаилу Булгакову, 135-летие которого страна будет отмечать в этом году.

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under public domain
Московский театр-студия Всеволода Шиловского

26 марта в 17:30 театр на Петровке, 17, стр. 2 приглашает гостей на экскурсию-путешествие по биографии и творчеству основателя театра. Экскурсовод Юлия Косова расскажет о пути от дерзкого студента до признанного мастера сцены, а руководитель музея "Садовое кольцо" Денис Ромодин раскроет детали эпохи, в которую создавалась бессмертная чеховская пьеса "Дядя Ваня". Кульминацией вечера станет показ телеверсии одноименного спектакля в постановке Всеволода Шиловского, где режиссер исполнил роль профессора Серебрякова. Это уникальная возможность увидеть игру мастера в стенах его родного театра. Вечер продлится 3,5 часа с антрактом.

27 марта, в Международный день театра, в полночь в VK-сообществе театра состоится прямая трансляция спектакля "Дядя Ваня" (16+). Эта запись, сделанная в последний год жизни Всеволода Шиловского, станет своеобразным мостом между поколениями зрителей.

В постановке заняты: Глеб Гузей (Войницкий), Александр Гурьянов (Астров), Анна Чепенко (Елена Андреевна), Мадина Дасаева (Соня), Виктория Пархоменко (Войницкая), Елисей Смолин (Телегин), Евгения Ядрец (няня Марина). Роль профессора Серебрякова — эгоистичного главы семейства, вокруг которого разворачивается драма отчаяния и неудовлетворенности жизнью, — исполнил сам Всеволод Шиловский.

Зрители смогут погрузиться в атмосферу чеховской усадьбы, где каждый герой одинок, а напряжение между ними приводит к роковым последствиям. Проект "КиноТеатр Всеволода Шиловского" для учеников и поклонников артиста стал возможностью остановить мгновение и данью памяти учителю.

С 27 марта по 5 апреля в официальном VK-сообществе театра стартует серия постов-историй, посвященных Михаилу Булгакову — одному из самых любимых авторов Всеволода Шиловского.

Создатели программы отмечают, что интерес к фигуре писателя не случаен и не привязан к юбилейной дате. Как выяснилось в ходе работы над литературно-музыкальной постановкой "Булгаков с музыкой", классика и основателя театра связывает удивительная "некнижная" история — через Елену Сергеевну Шиловскую (в замужестве Булгакову).

"Сам Всеволод Николаевич так и говорил: "Мы связаны не через Булгакова, а через историю", — делятся в театре.

Посты-рассказы о жизни писателя подготовят зрителей к премьере — литературно-музыкальному вечеру "Булгаков с музыкой" от авторов: журналиста, радиоведущего, руководителя Продюсерского центра Всероссийского движения "Вдохновители" Дениса Лизина и лауреатов международных конкурсов Дианы Кемельман (скрипка), Александра Антонова (фортепиано). Даты предпремьерных показов — 14 апреля и 14 мая в 20:00.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Садоводство, цветоводство
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Тени Йокосуки шепчут о прошлом: Германия и Япония строят правовую базу для войск друг у друга Любовь Степушова Хаос на Ближнем Востоке сорвал планы Брюсселя относительно российской нефти Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Последние материалы
Фура из объявления превратилась в финансовую западню: воронежцы кормят аферистов займами
Психологические травмы загоняют в одни и те же ошибки: почему попытки выбраться не работают
Кухня выдала угарный сюрприз: во Владимире эвакуировали десяток соседей от дыма
В Костроме дресс-код въелся в кожу: в этих профессиях татуировка закрывает двери без объяснений
Работа сама бегает за человеком: за щедрыми предложениями скрывается перекос рынка труда
Татарстан готовится к удару: белая зима может обернуться чёрным апрелем для тысяч домов
Яма на яме: улица Хейкконена в Петрозаводске превратилась в полосу испытаний
Шедевр русской классики на сцене Модерна: Юрий Грымов вырастил свой Вишневый сад
Гримёрка превратилась в медпункт: что случилось с Булановой после концерта в Ульяновске
Пальмовое масло оказалось не таким опасным: вот когда оно действительно вредит организму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.