Волшебное представление без декораций — спектакль о приключениях царевича с элементами интриги и волшебства

Культура

В Московском молодежном театре 29 марта, в воскресенье, в 14:00 покажут спектакль по сказке А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане".

Сцена из спектакля Московского молодежного театра Сказка о царе Салтане
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра is licensed under public domain
6+

Музыкальная, динамичная и очень озорная постановка Народного артиста России Вячеслава Спесивцева будет интересна зрителям всех возрастов.

На сцене, как во времена Шекспировского театра, отсутствуют декорации, но с началом действия зритель об этом совершенно забывает — он уже увлечен интригами при дворе царя Салтана, он уже переживает за судьбу наследника и матери, и вместе с актерами всеми силами пытается помочь молодому князю Гвидону. А еще зрителю предстоит познакомиться с Белкой, которая жонглирует орехами, с тридцатью тремя богатырями под предводительством дядьки Черномора, с веселыми заморскими гостями, и, конечно, с Царевной-Лебедем — изумительно красивой волшебницей, которая одним движением крыла превращает Гвидона то в комара, то в шмеля…

Спектакль интерактивный, зрители вовлечены в действие.

В постановке заняты ведущие актеры Московского Молодёжного театра:

  • Василий Спесивцев,
  • Мария Штубер,
  • засл. арт. РФ Людмила Бабаева,
  • Андрей Кузьмин,
  • Алексей Иванюк

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
