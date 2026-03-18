Золушка оживает на сцене: волшебство, которое заставит поверить в чудеса

22 марта, в воскресенье, в 14:00 в Московском молодежном театре покажут спектакль "Золушка".

Сцена из спектакля Московского молодежного театра Золушка

Автор: Шарль Перро

Постановка: Семен Спесивцев

Это представление для детей от 5 до 13 лет и не только. В фойе театра детей встретят актеры, которые сразу же вовлекут ребят в сказочный мир.

Яркая и зрелищная постановка на сцене Московского молодежного театра Вячеслава Спесивцева приводит в восторг не только маленьких зрителей, но и их родителей. Шикарные костюмы, потрясающие танцы переносят зрителей из настоящего в саму сказку. А каковы герои! — коварная Мачеха, хрупкая нежная Золушка, статный Принц — мечта придворных дам…

Действие, происходящее на сцене, настолько захватывает, что все, кто находится в зале, ощущают себя настоящими участниками представления — они будто тоже, в качестве приглашенных гостей, пришли на бал, устроенный королем.

Юные зрители вместе с актёрами театра помогут Золушке перебрать крупу, успеть вернуться с бала домой и вместе с феей надуть мыльные пузыри. Да и взрослым любопытно будет посетить этот добрый сказочный спектакль с сюжетом, до боли знакомым еще с самого детства.

Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут