Цыганский рай: притча о любви, войне и человеческом достоинстве

Культура

22 марта в 18:00 и 23 апреля в 19:00 Единственный репертуарный цыганский театр "Ромэн" приглашает на спектакль "Цыганский рай".

Сцена из спектакля театра Ромэн Цыганский рай
Фото: Пресс-служба театра Ромэн is licensed under public domain
Сцена из спектакля театра Ромэн Цыганский рай

Это притча в двух действиях, основанная на романе Захария Станку "Табор", посвященном реальным страницам истории — трагедии цыганского народа в годы Второй мировой войны. Режиссер Павел Бобров создал на сцене не иллюстрацию учебника, а мощное, пронзительное полотно о том, что происходит с человеком, когда жизнь сжимается до точки между любовью и смертью.

В центре сюжета — жизнь большого табора, попавшего в водоворот жестоких испытаний. Война здесь становится лишь трагическим фоном, на котором ярче вспыхивают страсти: верность и предательство, ревность и самопожертвование, радость бытия и горечь утрат. Актеры театра "Ромэн" не играют — они проживают на сцене судьбы своих героев с той степенью достоверности, которая заставляет зрителя забыть о том, что он в театре. Вы увидите невероятную игру Николая Шишкова и Павла Боброва в роли Вожака, Ольги Жемчужной и Патрины Шаркози, Адама Цветкова, Милены Дашкевич и многих других артистов, чьи имена звучат как музыка.

Художник-постановщик Фёдор Архипов создал мир, где каждая деталь костюма и декорации дышит историей, а музыка Михаила Линка и пластика балетмейстера Анны Гауш-Цепеман погружают в стихию цыганской души — вольной, страстной и не сломленной обстоятельствами. Это спектакль о самом главном: о цене человеческого достоинства. О том, что "цыганский рай" — не географическое понятие, а состояние души, которое можно сохранить, даже когда рушится мир.

Подробнее

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
