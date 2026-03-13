Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пески меняют гардероб: Сахара покрылась белым снегом, нарушая все привычные законы климата
Комфорт без ржавчины: в Зашекснинском районе решили вопрос с надежностью подачи воды
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Туман над Авачинской бухтой глушит сигналы: проводные таксофоны выводят Камчатку из цифрового штиля
Сопки дерзят Москве: аэропорт Владивостока попал под удар ФАС за монопольные накрутки на заправки
Кузбасс шлёт чёрное золото на Север: теплоход Омолон закладывает угольный резерв Магаданской ТЭЦ
Белый флаг над танкерами: Вашингтон легализовал операции с российской нефтью, застрявшей в океанах
Новый лидер Ирана оказался в центре споров: семейная связь затмила куда более важный факт
Попытка сломать Иран дала обратный эффект: что в этой истории особенно тревожит Запад

Юрий Грымов: Хочу следовать за Чеховым шаг в шаг, слово в слово

Культура

20 марта в Московском драматическом театре Модерн состоится премьера спектакля "Вишневый сад" — еще одна сценическая версия самой известной пьесы в истории мировой драматургии.

Сцена из спектакля театра Модерн Вишневый сад
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сцена из спектакля театра Модерн Вишневый сад

Для режиссера Юрия Грымова эта постановка особая. Она приурочена к десятилетию его пребывания на посту худрука Модерна, но, по сути, "Вишневый сад" — это посвящение всему русскому театру. О премьере, любви к театру и новых замыслах Юрий Грымов рассказал в эксклюзивном интервью Pravda.Ru.

— Репертуар "Модерна" всегда отличался оригинальностью. И вдруг самая растиражированная пьеса. Почему Чехов и почему "Вишневый сад"?

— Да, на первый взгляд это действительно может показаться странным. Но на самом деле это всего лишь продолжение и развитие того, что я делал всегда. Раньше я как будто не воспринимал это великое произведение. Возможно, именно эти десять лет руководства репертуарным театром и привели меня к пониманию "Вишневого сада". Условно говоря, я дорос до него. Дорос до этого "кипятка", в котором режиссер может либо "свариться" (что очень даже запросто), либо выйти омоложенным (что гораздо сложнее).

— Это будет современное прочтение или постановка по классическим канонам?

— Не очень понимаю значение термина "классический канон". Моё представление — это чтобы было нескучно. Я не собираюсь выворачивать наизнанку чеховский текст. Не собираюсь переносить время и место действия в наши дни. Текст Чехова для меня — это авторская партитура, оригинальные ноты, которые могут звучать чуть иначе только в результате авторского (моего, в данном случае) прочтения, авторской манеры исполнения. В сочинениях Рахманинова нельзя поменять ни ноты, тогда они перестанут быть сочинениями Рахманинова. И то, что я ставлю, — это абсолютный Чехов, не "вариации на тему".

— Но в вашем творчестве были "вариации Чехова"?

— Да, в кино. Это мои "Три сестры" с великими русскими актерами — Анной Каменковой, Ириной Мазуркевич, Людмилой Поляковой, Александром Балуевым, Владимиром Носиком, Максимом Сухановым, Игорем Яцко. В фильме я позволил себе перенести время действия в наши дни и, главное, изменить возраст сестер: моим героиням всем за шестьдесят. И считаю, что это было правильное решение. Но с "Вишневым садом" у меня не возникает желания что-то менять. Чехов проник в какую-то тайну души русского человека. И, как следствие, постиг картину миропорядка — так, как ее видит русский человек. Поэтому в этом случае я хочу следовать за Чеховым шаг в шаг и слово в слово. Но я использую то, что накопилось лично у меня. Я ставлю про себя. Кто постарше, помнит свои ощущения в 1990-е годы. Я из хорошей семьи, я знал очень серьезных людей, которые в один момент "сели в лужу": выдающиеся врачи, артисты оказались на рынке с клетчатыми сумками. Мы пережили несколько войн. Представляете, сколько всего за эти годы случилось, сколько новых смыслов появляется для нас в "Вишневом саде"? Мы хотим передать чувство потери, пытаемся разобраться, почему персонажи оказались в этой ситуации, почему они "сели в лужу".

— Как вы видите будущее театра и кино в условиях цифровизации и новых технологий?

— Я рад, что отметился в кино, снял несколько фильмов, получил награды и внимание зрителей. Но в развитие кинематографа в каком-то глобальном смысле слова я не верю. Всё, что по-настоящему великого было сделано в мировом кино, случилось в 50-70-ые годы прошлого века. 80-ые уже были "осенью" кинематографа, хотя и они принесли несколько выдающихся лент.

Количество театров в России, скорее всего, будет сокращаться. Но они не исчезнут, потому что это та самая "ручная работа", спрос на которую есть всегда и везде. Эту "ручную работу" нельзя тиражировать, нельзя "спиратить". Никакой искусственный интеллект, никакой маркетинг не помогут вам продать плохой спектакль. Любой, даже не самый подготовленный зритель через пять минут после открытия занавеса уже всё понимает: про спектакль, про режиссера, про актеров.

— Спустя 10 лет плотной работы в театре какими еще идеями или мечтами живете, кроме чеховского "вишневого кипятка"?

— Я хотел бы снять еще несколько фильмов: о русском балете, об Адаме и Еве, о Маяковском; у меня есть идеи экранизации пары культовых книг. Но сегодня я просто не вижу способа эти мечты воплотить. Переживаю ли я на эту тему? Скорее нет. Ведь, возвращаясь к тем самым десяти годам в "Модерне", — я никогда не смог бы снять столько и таких фильмов, сколько и каких спектаклей я поставил на театральной сцене. Не было бы ни "Войны и мира", ни "Нирваны", ни "Скотного двора". Потому что театр все-таки предоставляет режиссеру гораздо больше возможностей для творчества. Для высказывания. Которое для меня было и остается и целью, и способом, и главным признаком настоящего творчества.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Красота и стиль
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Красота и стиль
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Популярное
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США

Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.

Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков Броня, V8 и роскошь: почему российский Т-98 Комбат сравнивают с танком Сергей Милешкин Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Последние материалы
Тайга смыкает сопки в кольцо: льготы на авиацию в Якутии выводят участников СВО из транспортной ловушки
Туман над Авачинской бухтой глушит сигналы: проводные таксофоны выводят Камчатку из цифрового штиля
Сопки дерзят Москве: аэропорт Владивостока попал под удар ФАС за монопольные накрутки на заправки
Кузбасс шлёт чёрное золото на Север: теплоход Омолон закладывает угольный резерв Магаданской ТЭЦ
Юрий Грымов: Хочу следовать за Чеховым шаг в шаг, слово в слово
Белый флаг над танкерами: Вашингтон легализовал операции с российской нефтью, застрявшей в океанах
Задонск сделал ставку на почту — город неожиданно стал магнитом для путешественников
Больше детей — выше приоритет: в Архангельской области раскрыли детали обновленной системы социальных выплат
Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас
Зелёная губка тянет дом на дно: одна простая хитрость очищает крышу от мха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.