Трудное счастье в Ромэне: сказка, которая объединяет народы

Культура

21 марта в 18:00 и 24 апреля в 19:00 в Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн" покажут премьерный спектакль "Трудное счастье" — нежную и трогательную историю о любви и предрассудках, которые мешают счастью.

Сцена из спектакля театра Ромэн Трудное счастье
Фото: Пресс-служба театра Ромэн is licensed under public domain
Сцена из спектакля театра Ромэн Трудное счастье

Постановка народного артиста РФ Николая Сергиенко, созданная в соавторстве с драматургом Ларисой Титовой, напоминает притчу о добре, которое неизменно побеждает зло, несмотря на испытания, а ещё - о чудесах, случающихся с теми, кто способен на настоящее чувство.

Сюжет раскрывает историю таборных цыган XIX века, которым позволил сделать остановку в лесу молодой князь Владимир Саблин. Русский аристократ влюбляется в юную цыганку Милану. Чистая любовь князя вызывает ярость у тех, для кого этот союз — несмываемый позор. Влюблённым предстоит пройти долгий путь, чтобы обрести своё счастье.

Музыкальная мелодрама "Трудное счастье" - яркая стилизация цыганского фольклора, наполненная живой музыкой, зажигательными танцами и искренними эмоциями. За пёстрыми декорациями кочевой жизни проступают контуры других культур: здесь угадывается удаль русского эпоса, чувственность индийского кинематографа и таинственный отсвет европейской средневековой мистики. Всё это сплетается в единое полотно, где главной нитью становится верность простым, но вечным ценностям. Незамысловатый сюжет в этом спектакле, словно в многоцветном лоскутном одеяле, раскрашивается гранями — то нежными, то огненными, — открывая зрителю красоту самобытной цыганской культуры.

"Трудное счастье" выходит за рамки истории роковой любви. Это картина жизни цыганского табора, где переплетаются судьбы его обитателей: мудрого вожака Рынгача, родителей Миланы, страстной Зары и ревнивого Лексы, таинственной целительницы Азы. Это размышление о выборе, судьбе и поиске себя.

В спектакле заняты ведущие артисты единственного в мире цыганского театра "Ромэн".

"Трудное счастье" (12+), Музыкальная мелодрама, 1 час 50 минут, без антракта, Цыганский театр "Ромэн"

Подробнее

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
