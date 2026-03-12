Театр на Трубной покажет Дон Жуана без глянца: за блеском побед прячется опасная пустота

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

19 и 20 марта на сцене Театра на Трубной зрителей ждет спектакль "Дон Жуан".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Дон Жуан
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain
Сцена из спектакля Театра на Трубной Дон Жуан

Это история о страсти и свободе, которая заставляет задуматься о глубинном смысле жизни и любви. Дон Жуан бросается в океан жизни с головой, зная, что каждая победа на любовном фронте — лишь тень его внутренней пустоты. Мастер победы и очарования, он умеет расшевелить сердца, как искусный фокусник, но сам не умеет по-настоящему любить — и именно в этом заключается его трагедия. Знаменитая пьеса Мольера оживает на сцене, соединяя остроту юмора, драматизм и философскую тонкость, словно зеркально отражая сложность человеческой души.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
