Театр на Трубной покажет Дон Жуана без глянца: за блеском побед прячется опасная пустота

19 и 20 марта на сцене Театра на Трубной зрителей ждет спектакль "Дон Жуан".
Это история о страсти и свободе, которая заставляет задуматься о глубинном смысле жизни и любви. Дон Жуан бросается в океан жизни с головой, зная, что каждая победа на любовном фронте — лишь тень его внутренней пустоты. Мастер победы и очарования, он умеет расшевелить сердца, как искусный фокусник, но сам не умеет по-настоящему любить — и именно в этом заключается его трагедия. Знаменитая пьеса Мольера оживает на сцене, соединяя остроту юмора, драматизм и философскую тонкость, словно зеркально отражая сложность человеческой души.
К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.