Театр на Ордынке ломает привычный формат: спектаклям готовят опасно притягательную бахрому смыслов

10 марта Театр на Малой Ордынке презентовал свой новый культурно-просветительский проект "Открытые сцены Ордынки".

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under public domain Презентация культурно-просветительского проекта Открытые сцены Ордынки

Цель "Открытых сцен" — создание городской культурной экосистемы, которая предлагает обитателям Москвы стать не только зрителем театральной постановки, но и ощутить свою причастность к большому спектру проявлений культурной жизни. "Открытые сцены Ордынки" — это встречи с культурологами и философами, лекции специалистов гуманитарной сферы, спортивные занятия и физические тренинги, оригинальные поэтические и музыкальные программы, общение с художниками и артистами. Проект реализуется на всех площадках Театра на Малой Ордынке: каждая локация превращается в сцену, где происходят разнообразные события.

10 марта проект был презентован группе журналистов и блогеров, которые прошли по всему зданию театра, знакомясь с кураторами различных направлений.

О задачах и форматах "Открытых сцен" рассказал художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков. Он напомнил собравшимся, что уже апробировал идею "Открытых сцен" во МХАТе им. Горького, где этот проект курировала Дарья Дугина. При этом худрук отметил специфику пространства и местоположения Театра на Малой Ордынке, диктующую обновление концепции проекта.

Эдуард Бояков:

Мы запускаем проект "Открытые сцены Ордынки". Мы убеждены, что современное искусство немыслимо без глубокого осмысления, без физического тонуса и антропологического подхода. Просто выходить на сцену, разминаться, репетировать и уходить — недостаточно. Все, кто работает в театре — от артистов до маркетологов — должны чувствовать смыслы и ценности нашего служения. Поэтому мы стремимся создать большой культурный центр. Мы уверены, что сможем привлечь зрителя с помощью ведущих русских художников, поэтов и писателей, создав пространство для интересного диалога. Именно в этом философия проекта "Открытые сцены". Мы считаем, что помимо самого спектакля необходимо создавать "бахрому", маргинальное пространство, чтобы и центр стал интереснее. Должен быть обмен с городом наукой, философией, культурологией. Убежден, что поэты, литераторы и художники нужны нам не меньше, чем мы им. Театр может предоставить им аудиторию и пространство для общения, выходящее за рамки обычных творческих вечеров.

Бояков рассказал о направлениях "Открытых сцен", отметив, что формирует программу как "принципиальный макет", творчески подходя к отбору участников и проблематики, оставляя пространство для неожиданностей. В то же время худрук обозначил векторы проекта: музыкальный, дискуссионный, исторический, телесные практики и тренинги, визуальное искусство, книжный клуб, а также векторы, связанные с семейной историей, с книжным клубом, с кино-клубом, с разговором о религии. Таким образом, подчеркнул Бояков, "мы создаем своего рода "смысловой реактор", "атомный реактор". Ядром, конечно, должен стать театральный репертуар. Но помимо ядра есть и периферия, пространство для "обменного взаимодействия частиц".

Эдуард Бояков представил собравшимся куратора поэтического направления поэта Игоря Караулова.

Игорь Караулов:

Театр Эдуарда Боякова — это не просто здание, это стиль, смысл и дух. Я рад, что этот дух поселился в Замоскворечье — моем родном районе, где я жил до 11 лет. Это очень московский район, и я ожидаю здесь мощного московского духа, особого, нового московского стиля. В новом проекте "Открытые сцены" поэт — это не только автор стихов, но и человек, осмысливающий свое ремесло. Мы редко слышим, что думают поэты о своем творчестве, и даже критики, кажется, избегают писать о поэзии, если только не составляют списки лучших книг года, где поэзию часто игнорируют, противопоставляя ее прозе как "не литературы". Однако поэт может и должен говорить о своем видении, о своем ремесле, об удивительном мире поэзии, о языковых находках. Сейчас эта обязанность часто возлагается лишь на лауреатов Нобелевской премии, которым приходится произносить речь об этом в Стокгольме. Мы же хотим создать пространство, где каждый участник будет выступать так, будто он уже получил такое признание, и сможет поделиться своим видением поэзии. Конечно, после этих размышлений последует чтение стихов. Стихи должны либо иллюстрировать высказанные позиции, либо вступать с ними в противоречие, очерчивая определенное пространство.

Игорь Караулов пригласил на сцену поэтессу Анну Ревякину, которая прочла свое стихотворение, посвященное Донбассу. Анна станет первым героем поэтической программы "Открытых сцен", чья "нобелевская речь" прозвучит в Театре на Малой Ордынке.

Следующим направлением, с котором познакомились участники презентации, стала динамическая медитация, которую провела заслуженная артистка РФ Евдокия Германова. Германова рассказала гостям об уникальной методике, которая направлена на раскрепощение тела и усиление внутренней энергии.

В Малом зале гости встретились с фольклорной певицей Таисией Краснопевцевой. Она удивила собравшихся своей игрой на традиционном инструменте, который называет "колесная лира".

Таисия Краснопевцева:

Наша музыкальная программа включает не только концерты, но и лекции, встречи с музыкантами разных поколений. Мы хотим создать пространство для обмена опытом и обсуждения спорных тем, что, я уверена, будет интересно как слушателям, так и самим музыкантам. Особое внимание мы уделим детским программам. Воспитание музыкального вкуса с раннего возраста крайне важно. Если не знакомить детей с хорошей музыкой с детства, они привыкают к другому, что не всегда соответствует нашим родительским ожиданиям.

Финальной точкой ознакомительного путешествия по "Открытым сценам" стал кабинет художественного руководителя, где гостей встретили Эдуард Бояков и хозяйка "Салона Анны Петровны" поэтесс Анна Долгарева.

Эдуард Бояков:

Рождение чего-то нового требует фазы "внутриутробного", закрытого существования. Этим занимается наука герменевтика: для постижения смысла нужно "закрыться". Поэтому помимо доступных для публики форматов, мы решили создать формат "салона". Мы хотим создать салон, где соберутся, пусть это прозвучит нескромно, лучшие умы современности. Мы знаем таких людей. За этим столом мы хотели бы собирать 8-10 личностей, которым интересно друг с другом, и которые, по нашей оценке, наиболее компетентны в вопросах, касающихся культуры. Мы не затрагиваем политику и экономику — это нам не интересно. Нас интересует культурный процесс, культура в широком смысле. Темы могут быть самыми разными, касающимися культурной семиотики и самих культурных процессов.

Мы пригласили Анну Петровну Долгареву стать хозяйкой этого салона. Она будет вместе с нами создавать это пространство, придумывать темы, модерировать и вести его. Мы будем записывать происходящее на видео. Однако, думаю, часть разговоров будет являться закрытой, не для широкой публики. Так что, если вы заинтересуетесь и захотите побывать на этих вечерах — нужно будет договариваться с Анной Петровной. Вам могу обещать только трансляцию.

Анна Долгарева:

Во все времена развитие русской культуры, искусства и философии происходило за счет синергии. Я не разделяю искусство и философию, потому что русская философия и культура настолько тесно связаны, что сложно определить, где заканчивается одно и начинается другое. Главный русский философ — Достоевский, на котором, по сути, стоит вся русская философия, — писатель. Именно синергия мыслителей и творцов двигает вперед. Вспомним легендарную "Бродячую собаку". Формальные объединения никогда не решали художественные задачи, не генерировали смыслы и не продвигали философскую мысль. Развитие обеспечивается только взаимодействием мыслителей. Развитие мысли, взгляда на мир — вот что важно. Именно эта синергия лежит в основе концепции нашего салона. Почему "салон"? Во-первых, это красиво. Хотя слово и не совсем русское, оно глубоко укоренилось в русской традиции. Парадоксально, но разговор на коммунальной кухне во времена СССР, — это тоже своего рода салон, с поправкой на эпоху и ее эстетику. Наш салон пройдет в закрытом формате. Я очень надеюсь, что здесь будут встречаться люди, которые по-настоящему думают. Надеюсь, это волшебное пространство приведет к обмену вдохновением, смыслами и генерации новых идей.

После презентации гости отправились на первое мероприятия "Открытых сцен Ордынки". Лекция философа и культуролога Сергея Кругликова "Снегурочка" Островского. Жертвоприношение" не случайно была выбрана для начала проекта. Лектор сосредоточил внимание гостей на феномене "гения места", которым является район Замоскворечье. Это уникальная часть города тесно связана с жизнью и творчеством драматурга А. Н. Островского, одного из "Колумбов Замоскворечья". Кругликов проанализировал текст пьесы "Снегурочка" и предложил слушателям неожиданную и даже шокирующую трактовку сюжета. И в этом тоже проявилась концепция "Открытых сцен Ордынки": здесь будут совершаться настоящие открытия, рождаться новые смелые идеи, разгадываться загадки и задаваться самые неожиданные вопросы.