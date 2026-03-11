Званый ужин, который пошёл не по плану: Банкет (Взрослые игры) покажут в ЦДКЖ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

22 марта на сцене Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ) покажут комедийный спектакль "Банкет (Взрослые игры)" — постановку, где светский ужин превращается в остроумную интригу, а за лёгкостью жанра постепенно проступают человеческие слабости, обиды и неожиданная откровенность.

Сцена из спектакля Званый ужин
Фото: Пресс-служба ЦДКЖ is licensed under public domain
Сцена из спектакля Званый ужин

Завязка — почти детективная. Знаменитый парижский адвокат собирает у себя дома гостей — успешных мужчин и эффектных женщин, людей из благополучного круга, привыкших к правилам светского общения. Но вечер начинается с неожиданности: хозяева вечера так и не появляются.

Оставшись без организаторов, гости постепенно начинают выяснять, кто же на самом деле устроил этот ужин и почему именно они оказались за одним столом. С каждой новой репликой всплывают скрытые отношения, старые истории и личные тайны. Лёгкая комедия положений превращается в игру характеров, где юмор соседствует с иронией и тонкими психологическими наблюдениями.

В спектакле занят узнаваемый актёрский ансамбль:

  • Даниил Спиваковский,
  • Ольга Прокофьева,
  • Дарья Фекленко,
  • Виктор Запорожский,
  • Татьяна Аугшкап
  • и Евгений Парамонов.

Их персонажи — люди, которые уверены, что контролируют свою жизнь и эмоции, но неожиданный вечер заставляет их взглянуть на себя со стороны.

Постановка выдержана в традициях интеллектуальной комедии: здесь много остроумных диалогов, неожиданных поворотов и ситуаций, где каждая фраза может изменить расстановку сил. Атмосфера спектакля напоминает одновременно театральные комедии Нила Саймона и камерные интриги, знакомые по детективам Агаты Кристи.

Режиссёр спектакля — Сергей Арцыбашев, народный артист России и один из заметных театральных режиссёров последних десятилетий. Он руководил Театром на Покровке и Московским театром имени Маяковского, поставил десятки спектаклей, в которых особое внимание уделял актёрскому ансамблю и психологической точности. Для Сергея Арцыбашева характерна режиссура, в которой комедийная форма нередко скрывает серьёзный разговор о человеческих отношениях.

Судя по отзывам зрителей, именно это сочетание и делает спектакль запоминающимся. Публика отмечает динамичный ритм постановки, живые диалоги и актёрскую игру, благодаря которой история смотрится легко и одновременно оставляет пространство для размышлений. Зрители часто пишут, что два часа проходят незаметно, а финал оказывается неожиданным.

"Банкет (Взрослые игры)" - спектакль о том, как один вечер способен изменить привычные роли и заставить людей сказать то, что обычно остаётся за пределами светских разговоров.

Дата: 22 марта 2026 года
Место: ЦДКЖ
Продолжительность: 2 часа с антрактом
Возраст: 12+

Билеты по ссылке

Для зрителей действует скидка 30% по промокоду РЖД30.

Автор Григорий Погосян
Григорий Погосян — внештатный автор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
