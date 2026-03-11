Блестящая маска с внутренним шрамом: на сцене раскрывается история о зеркале красоты и тайных пороках

18 марта Театр на Трубной приглашает зрителей на комедию "Красавец мужчина".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина

Красавец мужчина, о котором мечтают все женщины, словно сошел с обложки модного журнала. Его трудно не заметить, ведь его внешность безупречна. Он достоин любви с первого взгляда. Но… за красивым фасадом скрывается циник и манипулятор, мечтающий о благополучной жизни за счет женщин. Проблемы, которые поднимал Островский, актуальны и в современной жизни. Он переступит через моральные принципы в обмен на беззаботное существование. Сейчас мы называем таких мужчин нарциссами, абьюзерами и альфонсами.