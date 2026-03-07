Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телефон перестанет быть карманным начальником: одна настройка ставит границу работе
Чат вдруг превращается в диктофон: почему голосовые слушают, закатывая глаза
Долги по ЖКУ превращаются в судебные приказы — один нюанс может неприятно удивить
Весна выставляет счёт за зимние бокалы: привычный антистресс даёт обратный удар
Ошибку в платёжке могут не оспорить: новая система отбивает желание идти в суд
Энергетический прорыв Тувы: как новая программа собирается изменить жизнь в суровых селах
Мерзлота в тисках тепла: как города Арктики выживают, когда земля уходит из-под ног
Двое суток главным начальником в России был вице-премьер А. Кудрин... — писала газета Аргументы и факты 7 марта 2001 года
Тайное становится явным спустя годы: музейный экспонат оказался яйцом монстра десятиметровой длины

Поющие струны души: легенда о трёх гениях в театре Ромэн

Культура

15 марта в 18:00 и 10 апреля в 19:00 Московский цыганский театр "Ромэн" приглашает на музыкальную мелодраму "Поющие струны души".

Сцена из спектакля театра Ромэн Поющие струны души
Фото: Пресс-служба театра Ромэн is licensed under public domain
Сцена из спектакля театра Ромэн Поющие струны души

Этот спектакль распахивает дверь в тридцатые годы прошлого века, когда на карте страны появился единственный в репертуарный цыганский театр. В центре повествования — судьбы трёх гениев. Михаил Яншин, мхатовец, ставший художественным руководителем "Ромэна" и прививший цыганской стихии вкус к большой литературе. Николай Хмелёв, ещё один великий ученик Станиславского, чья режиссёрская рука чувствуется в каждой сцене. И, конечно, Ляля Чёрная — "цыганская богиня", чей талант и красота стали душой нового театра.

Авторы пьесы Вячеслав Романов и народный артист России Николай Сергиенко, который выступил также режиссёром и исполнителем роли Хмелёва, создали не просто историческую реконструкцию. Они соткали пронзительное полотно о времени созидателей, где непростые отношения, творческие поиски и личные драмы героев отражают сам дух эпохи. Здесь школа прославленного МХАТа встречается с цыганской стихией, классическая драматургия — с зажигательными танцами и песнями. Это история о том, как высокое искусство и народная страсть, переплетясь, породили чудо, которое мы знаем как театр "Ромэн".

В постановке заняты артисты: образ легендарной Ляли Чёрной воплощает Анжела Лекарева, роль Михаила Яншина исполняют Николай Лекарев-младший и Сергей Сураков. Вместе с ними на сцену выходят Ирэна Морозова, Луиза Аббасова, Борис Василевский и другие.
"Поющие струны души" (12+), Музыкальная мелодрама, Цыганский театр "Ромэн", продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом.

Подробнее

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Садоводство, цветоводство
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту
Авто
Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту
Популярное
Российскую нефть перестали продавать со скидками

Российскую нефть перестали продавать со скидками. Трейдеры предлагают партии Urals с наценкой четыре-пять долларов к цене эталонного сорта Brent.

Российскую нефть перестали продавать со скидками
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час Сергей Милешкин Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков
Космический штиль перед бурей: магнитное поле Земли замерло в ожидании мартовского всплеска
Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева
Эффект отложенного удара в ЖКХ: перенос индексации тарифов заставит платить больше в октябре
Эффект отложенного удара в ЖКХ: перенос индексации тарифов заставит платить больше в октябре
Последние материалы
Россиянам готовят зарплаты в цифровых рублях — один момент вызывает больше всего споров
Спорт через силу больше не нужен: мягкие позы возвращают телу легкость без капли пота
Якутский рывок в будущее: регион на вечной мерзлоте внезапно обошёл ИТ-столицы страны
Природа сорвалась с цепи: загадочный Младенец из Тихого океана несет миру аномальный зной
Поющие струны души: легенда о трёх гениях в театре Ромэн
Чат вдруг превращается в диктофон: почему голосовые слушают, закатывая глаза
Скелет республики требует обновления: изношенные сети Дагестана ждет масштабная пересборка
Долги по ЖКУ превращаются в судебные приказы — один нюанс может неприятно удивить
Степная целина уходит в прошлое: новый микрорайон Элисты станет автономным городом внутри города
Паркет набухает как губка: неправильная уборка поднимает края планок и крадет годы службы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.