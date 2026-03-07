Поющие струны души: легенда о трёх гениях в театре Ромэн

15 марта в 18:00 и 10 апреля в 19:00 Московский цыганский театр "Ромэн" приглашает на музыкальную мелодраму "Поющие струны души".

Фото: Пресс-служба театра Ромэн is licensed under public domain Сцена из спектакля театра Ромэн Поющие струны души

Этот спектакль распахивает дверь в тридцатые годы прошлого века, когда на карте страны появился единственный в репертуарный цыганский театр. В центре повествования — судьбы трёх гениев. Михаил Яншин, мхатовец, ставший художественным руководителем "Ромэна" и прививший цыганской стихии вкус к большой литературе. Николай Хмелёв, ещё один великий ученик Станиславского, чья режиссёрская рука чувствуется в каждой сцене. И, конечно, Ляля Чёрная — "цыганская богиня", чей талант и красота стали душой нового театра.

Авторы пьесы Вячеслав Романов и народный артист России Николай Сергиенко, который выступил также режиссёром и исполнителем роли Хмелёва, создали не просто историческую реконструкцию. Они соткали пронзительное полотно о времени созидателей, где непростые отношения, творческие поиски и личные драмы героев отражают сам дух эпохи. Здесь школа прославленного МХАТа встречается с цыганской стихией, классическая драматургия — с зажигательными танцами и песнями. Это история о том, как высокое искусство и народная страсть, переплетясь, породили чудо, которое мы знаем как театр "Ромэн".

В постановке заняты артисты: образ легендарной Ляли Чёрной воплощает Анжела Лекарева, роль Михаила Яншина исполняют Николай Лекарев-младший и Сергей Сураков. Вместе с ними на сцену выходят Ирэна Морозова, Луиза Аббасова, Борис Василевский и другие.

"Поющие струны души" (12+), Музыкальная мелодрама, Цыганский театр "Ромэн", продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом.

