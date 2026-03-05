Московский молодежный театр приглашает отпраздновать 8 марта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

Московский Молодежный театр п/р В. Спесивцева поздравляет всех представительниц прекрасного пола с праздником — Днем 8 Марта! И желает вам мирного неба над головой, достойной зарплаты (или пенсии), а главное — здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Сцена из спектакля Московского молодежного тетра Вечера на хуторе близ...
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра is licensed under public domain
Сцена из спектакля Московского молодежного тетра Вечера на хуторе близ...

Театр приглашает всех отметить праздничный день в нем, где покажет для вас веселый, динамичный, где-то озорной, а где-то — очень серьезный, спектакль о любви по произведениям классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя "Вечера на хуторе близ…".

Пушкин писал о "Вечерах": "Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А какая поэзия!… Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился". Ему вторил Баратынский: "Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью… Слог его жив, оригинален, исполнен красок и вкуса". Страшное и смешное, реальное и мистическое удивительным образом соседствуют на страницах этих бессмертных повестей, а богатый, образный и точный язык по праву позволяет отнести это сочинение Гоголя к настоящим шедеврам мировой литературы.

В ролях заняты ведущие актеры Московского Молодежного театра:

  • засл. арт. РФ Людмила Бабаева,
  • Алексей Иванюк,
  • Андрей Кузьмин,
  • Артем Аксенов,
  • Мария Штубер,
  • Татьяна Жильцова,
  • Юлия Надыршина

и др.

Режиссер-постановщик — Народный артист России Вячеслав Спесивцев.

8 марта в 14:00 и в 18:00.

6+

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Московский молодежный театр приглашает отпраздновать 8 марта
