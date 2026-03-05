Грушенька: в театре Ромэн покажут русскую классику в цыганском стиле

6 марта в 19:00 и 3 апреля в 19:00 единственный в мире репертуарный цыганский театр "Ромэн" покажет спектакль "Грушенька" по страницам повести Н. С. Лескова "Очарованный странник".

Фото: Пресс-служба театра Ромэн is licensed under public domain Сцена из спектакля театра Ромэн Грушенька

В основе сюжета — история цыганки Грушеньки, чистой и любящей души, которую погубил сластолюбивый князь. Единственным защитником девушки становится странник Иван по прозвищу Голован. Но именно Грушенька, при всей кажущейся хрупкости, оказывается сильнее обоих — нравственно, человечески.

Встреча героев происходит в трактире, где выступает цыганский хор. Эти сцены в спектакле воссозданы особенно тщательно: реконструкция легендарного хора возвращает зрителей к истокам цыганского искусства, к традициям, которые питали русскую культуру столетиями. В спектакле звучат забытые и хорошо известные произведения — та самая цыганская песня, в которой счастливое страдание проникает в самую глубину.

Автор пьесы — Исидор Шток. Режиссер-постановщик — Николай Сергиенко. В ролях: Николай Сергиенко, Анжела Лекарева, Вера Жемчужная, Николай Лекарев-мл., Артур Лекарев, Сергей Сураков, Семён Чунгак, Андрей Жемчужный и другие артисты театра.

