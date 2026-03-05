Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Московский молодежный театр приглашает отпраздновать 8 марта
Азарт или реальность: как отличается мифический доход курьера от его настоящих ежедневных усилий и затрат
Невидимые кукловоды тянут за ниточки подростков: схема работает пугающе просто
Уходят агрессия, метки и побеги: один шаг, который превращает трудного питомца в идеального
Контролировать вес становится сложнее: в этом возрасте организм начинает накапливать жир быстрее
Живучесть и красота на колесах: какие премиум-седаны от 1,5 млн рублей выдерживают испытания временем
Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя

Грушенька: в театре Ромэн покажут русскую классику в цыганском стиле

Культура

6 марта в 19:00 и 3 апреля в 19:00 единственный в мире репертуарный цыганский театр "Ромэн" покажет спектакль "Грушенька" по страницам повести Н. С. Лескова "Очарованный странник".

Сцена из спектакля театра Ромэн Грушенька
Фото: Пресс-служба театра Ромэн is licensed under public domain
Сцена из спектакля театра Ромэн Грушенька

В основе сюжета — история цыганки Грушеньки, чистой и любящей души, которую погубил сластолюбивый князь. Единственным защитником девушки становится странник Иван по прозвищу Голован. Но именно Грушенька, при всей кажущейся хрупкости, оказывается сильнее обоих — нравственно, человечески.

Встреча героев происходит в трактире, где выступает цыганский хор. Эти сцены в спектакле воссозданы особенно тщательно: реконструкция легендарного хора возвращает зрителей к истокам цыганского искусства, к традициям, которые питали русскую культуру столетиями. В спектакле звучат забытые и хорошо известные произведения — та самая цыганская песня, в которой счастливое страдание проникает в самую глубину.

Автор пьесы — Исидор Шток. Режиссер-постановщик — Николай Сергиенко. В ролях: Николай Сергиенко, Анжела Лекарева, Вера Жемчужная, Николай Лекарев-мл., Артур Лекарев, Сергей Сураков, Семён Чунгак, Андрей Жемчужный и другие артисты театра.

Подробнее

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Мир. Новости мира
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Бизнес
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Популярное
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты

Столкновение на Ближнем Востоке переросло в фазу экзистенциальной борьбы, где экономические последствия могут оказаться разрушительнее прямых ударов ракет.

Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Дрожь вместо слов: почему маленькие собаки вибрируют всем телом даже в теплой и уютной квартире
Уходят агрессия, метки и побеги: один шаг, который превращает трудного питомца в идеального
Россияне выбирают между ТСЖ и УК — одна деталь переворачивает всё: многие узнают об этом слишком поздно
Контролировать вес становится сложнее: в этом возрасте организм начинает накапливать жир быстрее
Граница между здоровьем и реанимацией: это одно правило определяет судьбу вашей тренировки
Живучесть и красота на колесах: какие премиум-седаны от 1,5 млн рублей выдерживают испытания временем
Гаишный гипноз больше не работает: пять стоп-слов, которые превращают жесткую остановку в формальность
Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Золото в кастрюле — а не просто рыжий бок: секретный компонент превращает скорлупу в яркое солнце
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.