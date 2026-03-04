Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

12 марта в 19:00 в Театре Всеволода Шиловского состоится мультижанровый концерт "Два Андрея. Ургант и Косинский", где будет воссоздана особенная, искренняя атмосфера петербургского вечера, где выступит дуэт интеллигентов, любимцев публики, известных представителей северной столицы.

Афиша мультижанрового концерта Два Андрея. Ургант и Косинский
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under public domain
Афиша мультижанрового концерта Два Андрея. Ургант и Косинский

Популярный артист театра и кино Андрей Ургант поделится театральными байками и стихами, а выдающийся музыкант Андрей Косинский исполнит свои знаменитые хиты. Выбор площадки для Андрея Урганта глубоко символичен. Свое трепетное отношение к Театру Всеволода Шиловского артист объяснил с присущей ему откровенностью:

"Моё отношение к Всеволоду Шиловскому определила фраза, сказанная им много лет назад: "Боже, Андрюша, как я люблю твою маму". А сегодня его театр позволяет мне с расстояния почти в метр сказать людям: "Как же я люблю Всеволода Николаевича, как горд стоять на сцене, где работал он и где играют его ученики", — сказал Андрей Ургант. — Как здорово, что, протянув руку, я могу прикоснуться к моим зрителям. Когда в зале сто человек — тут не соврёшь. Поэтому я буду работать здесь".

Вечер будет наполнен сюрпризами и импровизациями. Встреча двух петербуржцев, каждый из которых нашел свой неповторимый язык в искусстве, станет первой ласточкой цикла, доказывающей, что настоящий театр — это всегда диалог.

"Два Андрея. Ургант и Косинский" (16+), 12 марта в 19:00, Творческая встреча в Театре Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского
