Театр на Малой Ордынке приглашает на спектакли в марте: весна пришла, весне дорогу

Культура

Пришла весна! И Московский Театр на Малой Ордынке радуется этому вместе со своими зрителями.

Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Месяц в деревне
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under public domain
Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Месяц в деревне

В первые дни марта на сцене театра — самые сочные, самые чувственные, самые яркие краски репертуара. Поэзия в спектакле "Ночь нежна", гимн прекрасной женщине в "Розовом платье", неистовая страсть "Маяковского", безупречный стиль тургеневского "Месяца в деревне", французская ирония и юмор "Гарпагона", современные ритмы спектакля "В Москву!" — все это свежее мартовское дыхание весны в театре на Малой Ордынке.

5 и 19 марта Театр на Малой Ордынке покажет спектакль "Ночь нежна". Можно ли любить двоих? Этот провокационный вопрос задавали многие писатели. Как ответил на него великий американский писатель Скотт Фитцджеральд, писавший об "эпохе джаза" 20-годов? Ответ — в спектакле "Ночь нежна". Костюмы в стиле ар-деко и джазовые ритмы перенесут вас во времена великого Гэтсби. Лазурный берег, золотой песок, шум волн и герои, чьи судьбы переплелись в вихре страстей. В центре сюжета история доктора Дика Дайвера, блестящего психиатра и невероятно привлекательного мужчины. Классический любовный треугольник далек от банальности. Жена Дика Николь -его пациентка, требующая постоянного внимания и лечения. А любовница — старлетка Розмари.

Любовь, амбиции, иллюзии, надежды… Шепот звезд, дыхание луны

Канун 8 марта — идеальное время для триумфального взгляда на прожитое и оптимистичных планов на будущее. Дамы бальзаковского возраста! Вспомните себя юными, полными надежд, восторженно влюбленными в жизнь. Сегодня вы с гордостью можете сказать: каждая радость и каждая боль, каждый взлет и каждое падение — это моя история, мое драгоценное достояние. Вы — это сумма всех своих моментов! В спектакле "Розовое платье", показ которого состоится 6 марта на Основной сцене, путь Наташи — ярчайшее тому подтверждение. От юношеской влюблённости и неудачного брака до страстных связей, семейных драм и невосполнимых потерь — каждое событие закалило её несгибаемый дух.

В главной роли Ирина Линдт, которая на ваших глазах совершит невероятное преображение из невзрачной уборщицы в принцессу.

9 марта "Маяковский. Городской мюзикл". Нет другого поэта в истории русской литературы, который бы так подходил для того, чтобы стать героем мюзикла. В центре спектакля — Владимир Маяковский и его невероятная короткая жизнь, воплощенная в поэзии: любовные романы и стихи, революция и стихи, эпатаж и стихи, загадочная смерть — и стихи, которые остались с нами навечно.

Когда-то Маяковский произнес бессмертный афоризм, который цитируют до сих пор:

Театр — не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. Спектакль "Маяковский. Городской мюзикл" — это возможность посмотреть через увеличивающее стекло на самого поэта.

11 марта "Месяц в деревне". Изящная, стильная постановка единственной пьесы И. С. Тургенева. Режиссер Павел Сафонов и художник Константин Розанов создали пастельную картинку идеального русского дворянского быта XIX века. Натуральные цвета, хлопок, лен, все оттенки молочно-бежевого. Кажется, что в воздухе носятся запахи деревенского лета — сена или цветов. История любви Натальи Петровны к молодому студенту нежна и трогательна. Каждая актерская работа — образец настоящего русского психологического театра. В главной роли — звезда театра и кино Ольга Ломоносова.

Как хороши, как свежи были розы…

12 и 26 марта "Гарпагон, или Обманутый жених". Любовь и хитрость, ловкий обман и разоблачение, коварная интрига и хэппи энд, комические ситуации и философские монологи. Погрузитесь в мир лирики и иронии в стиле эпохи классицизма. Здесь молодость бунтует против тирании, а сердца стремятся к свободе. И все это в роскошных декорациях и стилизованных под эпоху барокко костюмах.

Клеант и Элиза, юные и влюбленные, сталкиваются с непреодолимой преградой — своим отцом Гарпагоном. Он — воплощение алчности, держащий своих детей в ежовых рукавицах. Но так ли однозначен этот скряга? Постановка представляет Гарпагона не просто жадным стариком, а настоящим философом с ранимой душой!

13 марта. "В Москву!". Герои спектакля "В Москву!" отправляются в самое сердце столицы — на легендарные Патрики, Патриаршие пруды, где некогда гулял Воланд со своей свитой. Дело Воланда продолжается: не зря именно здесь сегодня кипит бурная ночная жизнь, звучит музыка, не давая спать несчастным обитателям исторического района, красотки щеголяют в лабутенах, всю ночь работают кафе и рестораны, мимо которых по узкой Бронной улице мальчики-мажоры катаются в своих кабриолетах. Отсюда ведут бесконечные стримы модные блогеры, которые и создали современный образ Патриков: то ли московский Бродвей, то ли гремучая смесь ада и рая.

